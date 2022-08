Taïwan va augmenter ses dépenses militaires à un niveau record

Taipei, Taïwan | AFP | jeudi 24/08/2022 - Taïwan a annoncé jeudi prévoir une hausse de son budget militaire, qui va atteindre un niveau sans précédent, dans un contexte de vives tensions avec la Chine qui a effectué ce mois-ci des manoeuvres militaires sans précédent au large des côtes de l'île.



Taipei a proposé un nouveau budget militaire de 415,1 milliards de dollars de Taïwan (13,7 milliards d'euros) pour l'an prochain, soit une hausse de 13% par rapport à l'année dernière. Cette somme record doit être approuvée par le Parlement.



Un budget spécial sera également affecté notamment à l'acquisition d'avions de chasse, a précisé l'organe en charge des budgets, dans un communiqué.



"Afin de protéger la sécurité nationale, le budget global de la défense pour l'année prochaine atteindra 586,3 milliards de dollars Tw, un niveau record", a déclaré un porte-parole, citant le premier ministre Su Tseng-chang.



Les manoeuvres militaires de grande ampleur engagées ce mois-ci par la Chine - à la suite de la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis Nancy Pelosi à Taipei - ont accentué les tensions dans le détroit de Taïwan à leur plus haut niveau depuis des années, renforçant les craintes que Pékin n'emploie la force pour prendre le contrôle de l'île qu'il considère comme sienne.



Les bruits de bottes de Pékin se sont intensifiés sous la gouverne du président Xi Jinping, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie a prouvé que les menaces verbales émanant d'une puissance autoritaire voisine pouvaient devenir concrètes.



Taipei reste largement en infériorité numérique vis-à-vis de Pékin, avec 88.000 forces terrestres contre un million pour la Chine, selon les estimations du Pentagone.



Le territoire a modernisé sa flotte vieillissante de chasseurs ces dernières années, sur fond de craintes croissantes d'une action militaire de la Chine et de la pression constante exercée via des incursions chinoises plus fréquentes dans sa zone d'identification de défense aérienne (Adiz).



L'année dernière, Taïwan a enregistré environ 950 incursions d'avions de guerre chinois dans sa zone de défense aérienne, selon une base de données compilée par l'AFP, soit plus du double des quelque 380 en 2020.