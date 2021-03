Taïwan: un pilote tué et un disparu après une probable collision entre deux avions de chasse

Taipei, Taïwan | AFP | lundi 22/03/2021 - Un pilote taïwanais est décédé et un autre est porté disparu à la suite très probablement de la collision lundi entre deux avions de combat au large du sud de l'île, a indiqué l'agence gouvernementale en charge des secours.



Les deux avions de chasse F-5E ont disparu des écrans radars à environ 15H00 (07H00 GMT) à environ 2,6 kilomètres au large du comté de Pingtung, a précisé le centre national de commandement des secours.



Ils faisaient partie des quatre F-5E à avoir décollé 30 minutes plus tôt dans le cadre d'une mission d'entraînement, a indiqué la même source, précisant qu'un hélicoptère et des vedettes des gardes-côtes ont pris part aux recherches.



La flotte taïwanaise d'avions de combat est vieillissante et, ces dernières années, elle a connu de nombreux accidents mortels.



Les appareils sont soumis à rude épreuve, Taïwan tentant de se protéger des incursions de plus en plus nombreuses de la Chine dans sa zone de défense.



La Chine considère le territoire insulaire comme une de ses provinces et menace de recourir à la force en cas de proclamation formelle d'indépendance ou d'intervention extérieure.



L'an passé, les avions militaires chinois ont fait un nombre record d'incursions dans la zone de défense de Taïwan.



Les tensions de part et d'autre du détroit de Taïwan n'ont cessé de croître depuis l'élection en 2016 à la présidence taïwanaise de Tsai Ing-wen, issue d'un parti traditionnellement hostile à Pékin.



Ces incursions obligent le territoire à réagir en faisant régulièrement décoller ses avions et à maintenir ses pilotes bien entraînés pour le combat.



En octobre, un pilote était mort lorsque son avion F-15 s'était écrasé en mer, sur la côté est.



Un mois plus tard, l'ensemble de sa flotte de F-16 avait été clouée le temps d'effectuer des contrôles de sécurité après la disparition d'un appareil lors d'un vol d'entraînement.



Outre les F16, elle compte des chasseurs taiwanais Indigenous Defence Fighters (IDF) et des Mirages construits par la France à la fin des années 1990, ainsi que des F5-E datant des années 1970.