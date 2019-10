Taïwan: six personnes prises au piège après l'effondrement d'un pont

Taipei, Taïwan | AFP | mardi 30/09/2019 - Des sauveteurs tentaient mardi de retrouver six personnes qui pourraient être prises au piège après l'effondrement d'un pont dans le nord-ouest de Taïwan.



Des images de vidéo-surveillance ont filmé ce pont de 140 mètres de long situé à Nanfangao, sur la côte est de Taïwan, en train de s'effondrer notamment sur des bateaux de pêche amarrés au-dessous alors qu'un camion-citerne chute.

Dans un communiqué, l'agence nationale de lutte contre les incendies estime que six personnes pourraient être portées disparues, coincées dans les bateaux qui ont été partiellement écrasés par la structure.

"L'opération de sauvetage est en cours", a déclaré l'agence, ajoutant qu'au moins douze personnes ont été blessées, parmi lesquelles six Philippins et trois Indonésiens travaillant dans le secteur de la pêche, ainsi que le chauffeur taïwanais du camion-citerne.

"Nous espérons pouvoir les sauver rapidement afin de minimiser les dégâts", a déclaré à la presse la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen

Les causes de l'effondrement de ce pont, construit en 1998 au-dessus d'un port de pêche, ne sont pas encore connues.

Taïwan a été frappé lundi soir par un typhon, accompagne de fortes précipitations et de vents violents sur certaines parties de la côte est.

Le secteur de la pêche est important à Taïwan et un grand nombre de personnes travaillant sur les bateaux sont des migrants originaires des Philippines, du Vietnam et de l'Indonésie.