Taïwan: séisme de magnitude 5,6 au large de la côte ouest

Taipei, Taïwan | AFP | lundi 25/11/2018 - Un séisme de magnitude 5,6 s'est produit lundi au large de la côte ouest de Taïwan, selon l'Institut d'études géologiques américain (USGS), et a été ressenti jusqu'à Hong Kong, situé à 470 kilomètres de l'épicentre.



Le tremblement de terre a eu lieu à quelque cent kilomètres de l'archipel Pescadores (ou Penghu) dans le détroit de Taïwan, à une profondeur de 13 km, et à 07H57 locales lundi matin (23H57 GMT dimanche soir).

Aucune victime et aucun dégât matériel n'étaient immédiatement signalés. Des médias locaux ont indiqué que, pris de panique, des habitants quittaient leur domicile après avoir ressenti le séisme à Magong, la principale ville des îles Pescadores, un petit archipel qui dépend de Taïwan.

Selon l'office central du climat de Taïwan, la magnitude de ce phénomène naturel est de 6,1.

L'observatoire de Hong Kong a fait état de signalements de secousses ressenties par des habitants, précisant que l'épicentre se situe à 470 km au nord-est de l'ancienne colonie britannique.

L'île de Taïwan se trouve près de la jonction de deux plaques tectoniques et est régulièrement secouée par des séismes.

En février, la ville de Hualien (est) avait été frappée par un séisme de magnitude 6,4, qui avait fait 17 morts.

Le pire bilan ces dernières décennies a été enregistré en septembre 1999, lorsqu'un séisme de magnitude 7,6 avait fait quelque 2.400 morts.