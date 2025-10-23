

Taïwan fait distribuer un livret "de crise" dans tous les foyers

Taipei, Taïwan | AFP | vendredi 20/11/2025 - A placer "avec ma lampe de poche": Jay Tsai, 31 ans, prévoit de garder le guide que le gouvernement de Taïwan va distribuer d'ici janvier à toute la population sur l'attitude à tenir en cas de catastrophe naturelle ou d'"activité ennemie".



L'île, séparée de la Chine par un détroit de 180 kilomètres de large, est exposée au risque de séismes et aux typhons.



Mais la brochure orange de 32 pages, intitulée "En cas de crise", évoque aussi "la menace d'une attaque de la Chine" avec un dessin de soldat portant un drapeau chinois. Il contient tout un chapitre sur "la surveillance de l'activité ennemie".



C'est la première fois que le livret est disponible en version papier et cette initiative du gouvernement du président Lai Ching-te, accusé par l'opposition de pousser Taïwan vers une guerre potentielle, ne fait pas l'unanimité.



"Est-il nécessaire de dépenser plus de 60 millions de dollars taïwanais (1,9 million de dollars américains)?", a dénoncé au parlement le député d'opposition Yeh Yuan-chih, membre du Parti du Kuomintang (KMT), majoritaire au Parlement avec le Parti populaire taïwanais (PPT).



Ces deux partis penchent plus vers des relations apaisées avec la Chine que le Parti démocrate progressiste (DPP) du président Lai.



- "Tout sur internet" -



Pour Yang Chen-che, 38 ans, employé dans l'informatique, le guide a une portée plus politique que pratique et finira probablement "à la poubelle".



"On a déjà tout sur internet", dit-il, en berçant son bébé. "Je n'ai pas besoin d'une copie papier", ajoute-t-il alors que l'administration a commencé à glisser le petit document orange dans la boîte aux lettre ou sous les portes.



"Une version imprimée permet que les aînés dans les zones rurales ou ceux sans accès internet puisse quand même avoir l'information dont ils ont besoin", a défendu mercredi au parlement le ministre de la Défense Wellington Koo.



Son ministère a affirmé avoir étudié des livrets similaires élaborés à l'étranger, y compris en Suède ou en France, pour préparer le sien.



Le guide explique comment préparer un "sac pour partir" avec quelques affaires essentielles et quoi faire si les sirènes d'alerte avertissant d'un raid aérien retentissent, en plus de conseils sur les premiers secours ou les numéros d'urgence.



Il met aussi en garde contre la possibilité que "les forces étrangères ennemies" ne recourent à la désinformation.



"En cas d'invasion militaire de Taïwan, toute affirmation disant que le gouvernement s'est rendu ou annonçant une défaite de la nation est fausse", dit le guide.



- "Rester en alerte" -



Le gouvernement de Taïwan se considère comme une nation souveraine, mais Pékin maintient qu'il n'existe qu'une seule Chine dont Taïwan et ses 23 millions d'habitants font partie.



La Chine considère ainsi l'île comme partie intégrante de son territoire et menace de la reprendre par la force.



"Pour moi c'est assez utile", estime Chi Chien-han, 43 ans, responsable de quartier. "Cela nous rappelle qu'il faut rester en alerte plutôt que d'agir comme si de rien n'était."



En 2022, L'armée taïwanaise avait également publié un manuel destiné aux civils pour leur apprendre comment se comporter, indiquant notamment comment trouver des abris anti-bombes au moyen d'applications mobiles.



Chiang Chu-hsuan, 60 ans, lui aussi responsable de quartier, n'estime pas que c'est de l'argent public gaspillé et espère que le président Lai fera tout pour "éviter une guerre".



"Ce livret démontre en fait notre détermination à nous défendre nous-même", a salué Lin Fei-fan, vice secrétaire général du Conseil national de sécurité.



Jay Tsai, qui travaille dans l'animation 3D, espère lui n'avoir jamais à s'en servir: "Mais c'est rassurant de l'avoir", dit-il. "Je vais le ranger près des affaires que je conserve à la maison en cas d'urgence, comme une lampe de poche, comme ça, je sais qu'il est là."



Le gouvernement compte terminer sa distribution à près de 10 millions de foyers d'ici début janvier.

