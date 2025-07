Taïwan: deux morts et des centaines de blessés après le passage du typhon Danas

Taipei, Taïwan | AFP | lundi 06/07/2025 - Le typhon Danas a fait deux morts et des centaines de blessés à Taïwan où il a touché terre durant le week-end, déversant sur l'île des pluies torrentielles qui ont provoqué inondations et glissements de terrain avant de s'éloigner de l'île, ont annoncé lundi les autorités.



Le typhon a touché terre près de Budai (ouest), dans le comté de Chiayi dimanche vers 23H40 (15H40 GMT) avec des vents violents soufflant à 222 km/h enregistrés dans le sud-ouest de l'île, a déclaré l'agence météorologique locale.



"C'est la première fois qu'un typhon touche terre à Chiayi, sa trajectoire était très inhabituelle", a déclaré la même source.



Le typhon a quitté Taïwan lundi matin mais de fortes pluies persistent.



Un homme de 60 ans est décédé après qu'une panne d'électricité à son domicile a entraîné l'arrêt de son respirateur artificiel, et un autre homme de 69 ans a été tué par la chute d'un arbre alors qu'il était au volant de sa voiture, a indiqué l'agence.



Par ailleurs, 491 personnes ont été traitées pour des blessures, selon l'agence nationale des incendies du ministère de l'Intérieur taïwanais.



La tempête a également provoqué d'importantes coupures de courant dans toute l'île, touchant 495.770 foyers, et 388.419 d'entre-eux sont toujours privés d'électricité lundi matin.



Durant le weekend, Danas a déversé plus de 500 millimètres de pluie sur le sud de Taïwan, a ajouté l'agence météorologique.



Près de 3.500 personnes ont été évacuées, principalement dans les régions montagneuses situées autour de la ville de Kaohsiung, dans le sud de l'île, ont indiqué les pompiers.



Par ailleurs, 33 vols internationaux au départ de Taïwan ont été annulés lundi.



Taïwan est habitué aux tempêtes tropicales, fréquentes de juillet à octobre.



Le changement climatique augmente toutefois leur intensité, avec de fortes précipitations, des crues soudaines et de puissantes rafales de vent, selon les scientifiques.

le Lundi 7 Juillet 2025 à 00:40 | Lu 44 fois