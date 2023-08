Taivini Teai réaffirme la volonté du Pays de développer les filières de formation des métiers de la mer

Tahiti, le 14 août 2023 - Lors de sa visite, ce lundi, au Centre des métiers de la mer de Polynésie française (CMMPF), le ministre des Ressources marines, Taivini Teai, a réaffirmé la volonté du gouvernement de développer rapidement ces filières de formation. L'ouverture du nouveau centre de Arue devrait être effective en janvier prochain.



Le ministre de l'Agriculture et des Ressources marines, Taivini Teai, était ce lundi matin dans les locaux du Centre des métiers de la mer de Polynésie française (CMMPF). À l'occasion de la 51e rentrée de l'établissement, il est venu apporter son soutien aux nouvelles promotions qui viennent de débuter leur formation. “C'est important de féliciter les enseignants et les élèves. Je suis à 100% pour ces formations, car elles sont un véritable ascenseur social. Alors c'est normal de venir donner des petits mots d'encouragement, des recommandations techniques...”, a-t-il assuré lors cette matinée. Une visite, qui s'inscrit également dans le large thème de la formation maritime, l'une des priorités de campagne du Tavini. Interrogé sur le sujet, le ministre a confirmé que des “changements” sont d'ores et déjà prévus. “Ça va arriver et ça fait partie de nos priorités. Car on veut tripler le volume de pêche hauturière pélagique et développer la pêche côtière et lagonaire. Donc ça veut dire passer par la formation de marins, mécaniciens ou encore capitaines aguerris.”



Si, au vu des ambitions du gouvernement, la mise en place et le développement de nouvelles filières de formation paraissent inévitables, Georges A-Mai, le directeur du CMMPF, a soulevé un tout autre problème. En effet, selon lui, les possibilités pour les jeunes diplômés d'intégrer un équipage en sortie de formation ne sont pas optimales, à tel que point 20% d'entre eux s'écarteraient de la filière, faute d'opportunités pour valider leurs titres de formation. “C'est aussi le rôle des armateurs de trouver des solutions pour ça”, a-t-il expliqué. De plus, les modules dispensés sont censés coller aux besoins et demandes des professionnels de la pêche, du tourisme et du commerce. Chaque année, le CMMPF forme 500 personnes. Deux cent cinquante en formation continue et 250 autres dans le maintien des qualifications et de compétence, sur des périodes allant de cinq jours à cinq mois.



Ouverture imminente à Arue



Parmi les projets de développement de la formation de la filière déjà en cours, il y a, en tête de liste, le tout nouveau centre de Arue, encore en cours de finalisation. “On n'attend plus que la commission de conformité nous donne le feu vert pour organiser le déménagement. Mais c'est prévu avant la fin de l'année.” Avec ces nouveaux locaux, de toutes nouvelles formations seront dispensées, avec notamment la possibilité d'avoir accès à des cours à distance pour certains modules. “Le nombre de stagiaires ne va pas significativement augmenter, mais on sera plus efficace dans l'organisation. Là, on est obligé de se partager les salles, on est parfois obligé d'en louer ailleurs pour maintenir les cours.” Mais si le bâtiment, lui, est quasiment prêt, reste à trouver des formateurs. En effet, si actuellement dix personnes s'occupent de dispenser les cours au CMMPF, il en faudrait au moins 25 pour compléter la future équipe.