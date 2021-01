Taiarapu-Est étrillée par la CTC

Tahiti, le 28 janvier 2021 – Dans un rapport d'une centaine de pages particulièrement salé, la chambre territoriale des comptes critique sévèrement la gestion de la commune de Taiarapu Est sur les années 2014 à 2020. Problèmes de gestion comptable et financière, de gouvernance, de ressources humaines et gabegie sur la gestion du parc automobile notamment… La juridiction financière n'est pas tendre avec la dernière mandature du tāvana réélu l'an dernier, Anthony Jamet.



La chambre territoriale des comptes (CTC) a publié jeudi son dernier rapport particulièrement critique sur la gestion de la commune de Taiarapu Est. L'examen de la commune a porté sur la période de la dernière mandature du tāvana Anthony Jamet, réélu lors des municipales de 2020. Fait assez rare pour être souligné, la juridiction relève dès l'entame de son rapport que son équipe de contrôle a rencontré "des difficultés récurrentes pour obtenir dans les délais raisonnables des réponses écrites et précises". Difficultés mises principalement sur le compte du "manque de cadres expérimentés dans la commune" et de "l'absence de disponibilité des interlocuteurs communaux pour s'investir dans la procédure", auxquelles se sont ajoutés les problèmes liés à la crise Covid.



La non-gestion comptable épinglée



Le rapport se penche comme d'habitude sur les comptes et finances de la commune, mais relève plusieurs irrégularités. Il souligne d'abord que le débat d'orientation budgétaire, supposé être un "rendez-vous annuel permettant aux élus d'exprimer leurs opinions sur la politique et les priorités présentées par le maire", est en fait réduit à un "exercice formel" effectué juste avant le vote du budget et par ailleurs "non conforme aux obligations réglementaires" dans sa présentation. La chambre pointe également l'absence de "plan pluriannuel d'investissements" ou l'absence de tenue d'un "inventaire physique actualisé" censé pourtant refléter le contenu du patrimoine de la commune. Autre problème, la commune ne provisionne pas dans ses budgets les risques liés aux contentieux dont elle fait l'objet. Et elle bricole parfois ses comptes en imputant notamment des charges de 2014 au budget 2015…



Toujours sur la partie comptable et financière, la CTC relève une "hausse continue des charges de gestion" entre 2014 et 2020, malgré des recettes stables. Résultat, l'autofinancement "s'effrite" à mesure que les années passent. Sur ce point, la chambre s'étonne que Taiarapu Est ait pu laisser traîner dans la nature jusqu'à 112 millions de Fcfp dus par le Pays au titre du transport scolaire par voie maritime (voir encadré) ou encore qu'elle soit la seule commune de Polynésie à ne pas pratiquer le taux maximum autorisé pour ses centimes additionnels. Et enfin, une mauvaise habitude bien répandue dans les communes, que ses charges de personnel progressent de 1,8% en moyenne chaque année entre 2014 et 2018 et bondissent de près de 6% en 2019 lors d'une "année préélectorale".



"Conseil municipal dysfonctionnel"



La chambre territoriale des comptes s'étend également sur le fonctionnement étonnant de la gouvernance de la commune. Pour le contexte, une dizaine d'élus du conseil municipal ont réclamé en 2017 à la subdivision qu'un "blâme" soit adressé au tāvana, Anthony Jamet, pour la "gestion catastrophique des affaires de la commune". Ambiance… Depuis, les conseils municipaux fonctionnent "à deux tours". Comme l'explique la chambre, la quasi-totalité des conseils municipaux n'atteint en effet pas le quorum nécessaire pour se tenir, faute d'élus suffisants. Résultat, il faut convoquer un second conseil municipal dans la foulée qui –lui– peut réglementairement se tenir sans quorum avec une poignée d'élus. La chambre évoque des conseils municipaux à 11 élus sur 33 en 2017 et même à 4 élus sur 33 en 2018 ! Autre bizarrerie, la CTC rapporte qu'en 2019 près de la moitié des séances du conseil municipal se sont tenues sans procès verbal, "faute de moyen de secrétariat" s'est justifiée la commune.



Enfin, le rapport relève que si le maire s'est vu déléguer certaines décisions en matière financière, de contentieux, du domaine ou de marchés publics, il n'a pas toujours rendu compte de ses décisions au conseil municipal, "évoquant" seulement "de manière informelle certaines décisions prises". "La chambre rappelle au maire ses obligations et l'invite à rendre compte régulièrement des décisions prises dans les domaines délégués par le conseil municipal, élément central de l'information démocratique", tacle la juridiction.



Huit recommandations



La CTC détaille également la gestion, parfois au-delà de la légalité, des ressources humaines (voir encadré), ou encore celle très peu reluisante du parc automobile communal (voir encadré)… Elle conclut son rapport par huit recommandations, reprenant plusieurs des points noirs précités, mais aussi la révision de la politique tarifaire en matière d'ordures ménagères et la mise en place des rapports annuels sur les prix et la qualité des services publics de l'eau et des déchets. Une note assez salée pour un volumineux rapport d'une centaine de pages, qui pourra, sait-on jamais, servir de vaste feuille de route à la nouvelle équipe municipale.