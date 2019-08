Tahurai Henry de nouveau blessé à Teahupo’o

PAPEETE, le 9 août 2019 – Ce jeudi, le champion de bodyboard Tahurai Henry, qui désormais surfe également, a été victime d’une chute à Teahupo’o, se blessant au genou. Il a pu être secouru et emmené à l’hôpital par les pompiers.



Tahurai Henry, qui a remercié Michel Bourez pour son aide sur internet, est un des meilleurs free bodyboardeurs tahitiens et avait déjà été victime d’une grave chute sur ce même spot juste avant la Billabong Pro d’anthologie de 2014 qui l’avait blessé assez gravement au dos.



Tahurai Henry est lui-même secouriste et œuvrait l’année dernière en tant que water patrol lors de la Tahiti Teahupo’o Pro. Il gère également, avec sa compagne Hinatea Boosie, une pension qui accueille tout au long de l’année des surfeurs du monde entier. SB