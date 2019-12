TAHITI, le 10 décembre 2019 - L’historien Jean-Marc Regnault signe un nouvel ouvrage intitulé Tahiti tu connais ? #1 paru chez ‘Api Tahiti. À ceux qui répondraient "oui", il rétorque "c’est qu’on te l’a mal expliquée !". Cette "boutade" rappelle que les particularités polynésiennes sont souvent mal comprises.



Tous les sujets abordés dans le nouveau livre Tahiti tu connais ? #1 de l’historien Jean-Marc Regnault sont traités de la même façon : " Il y a sur la page de gauche des explications rédigées en un nombre limité de mots et sur la page de droite des documents, réflexions, illustrations ", explique l’auteur. Le défi, ayant été de rester toujours synthétique et succinct.



Lorsque le sujet est vraiment vaste, comme par exemple "Une ancienne colonie" ou bien "La présence française en Polynésie", plusieurs doubles pages ont tout de même été accordées.



Un livre en deux grandes parties



Dans ce nouvel ouvrage paru chez ‘Api Tahiti, il est question de religion, de communes, de fiscalité, d’adoption, des langues, de démographies, de problème de genre ou bien encore d’environnement, de fiu…



Les 200 pages ont été scindées en deux grandes parties, la première plutôt institutionnelle s’intitule : "La Polynésie française est-ce la France ? ".



La seconde s’intéresse aux côtés particuliers et aux paradoxes, elle s’intitule : "Une Société polynésienne". " On peut se demander à cette occasion comment rester soi-même quand on est devenu si différent ", précise Jean-Marc Regnault.



Une riche bibliographie permet aux plus curieux des lecteurs d’approfondir les questions soumises. Il y a, en plus, une filmographie.



Tahiti tu connais ? #1 est destiné à un très large public, il entend apporter des connaissances de base sur le fenua mais aussi faire réfléchir à ce qu’il y a de polynésien et à ce qu’il y a de français en Polynésie. " Il s’adresse aussi aux touristes même si ce n’est pas un guide, pour les aider à savoir où ils mettent les pieds ", dit l’auteur.



Contre les fake et les clichés



Pour justifier ses propos, l’auteur affirme que tout a été actualisé, " et puis, beaucoup de choses ont certes déjà été dites, mais elles ont été mal dites ". Il veut aller contre les clichés et les fake news.



Il illustre son argumentaire en rappelant que la Polynésie n’est pas un pays d’outremer mais une collectivité, le terme pays ne veut rien dire légalement. Il revient également sur les 55% de la population considérés sous le seuil de pauvreté. " En fait, c’est entre 22 et 27%, le directeur de l’ISPF a seulement dit un jour qu’en s’appuyant sur des critères métropolitains, on atteignait 55%, mais cela ne veut rien dire ."



Il rappelle que non, Pouvana’a n’était pas hostile aux essais nucléaires " puisqu’il n’en était encore pas question à l’époque ! " Et ainsi de suite.



Le livre qui paraît ce vendredi est le premier tome d’une nouvelle collection.