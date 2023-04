Tahiti sur la carte du Tour mondial de beach volley

Tahiti, le 4 avril 2023 - Le Tour mondial de beach volley fait une halte à Tahiti. La compétition a débuté ce mardi et se tiendra jusqu'à samedi au parc Paofai. Huit nations, pour 17 équipes engagées, seront représentées, dont deux paires tahitiennes, Jérémie Paraue-Raihau Mare et Christophe Ariitai-Hevanoa Vaki, tenteront de tirer leur épingle du jeu.



C'est un ace réussi pour Anne Faaio. La trésorière de la fédération tahitienne de volley-ball (FTVB) a en effet réussi un joli tour de force. Après plusieurs mois de travail acharné, elle a concrétisé son projet d'organiser, à Tahiti, une étape du tour mondial de beach volley. Une première depuis 2004 pour le fenua. “Des étapes du World tour sont souvent organisées en Nouvelle-Zélande et en Australie mais jamais une petite île du Pacifique n'avait accueilli une étape. On est le premier petit pays de l'Océanie à accueillir un tel événement”, se félicite l'organisatrice. 17 paires, exclusivement masculines, et 8 nations seront représentées sur le sable du parc Paofai qui accueillera la compétition jusqu'à samedi.

“On sait que les équipes que l'on va affronter sont d'un tout autre niveau”



Parmi les 17 paires en lice à Paofai, on retrouve deux duos polynésiens. Le premier, constitué de Jérémie Parauae et de Raihau Mare, avait notamment disputé les Mini-Jeux de Saipan en juin dernier. Et plus loin encore, Jérémie Parauae avait obtenu en 2019 l'argent lors de Jeux du Pacifique aux Samoa avec un son partenaire de l'époque, Terau Ena. La deuxième paire tahitienne est formée par Christophe Ariitai et Hevanoa Vaki. “Ça va faire six mois que l'on se prépare pour cette compétition”, a déclaré Jérémie Paraue. “C'est une bonne chose pour nous d'avoir une compétition de ce niveau à la maison. Et on voit ce tournoi comme une bonne préparation pour les Jeux du Pacifique qui arrivent en fin d'année aux Îles Salomon. Après, on sait que les équipes que l'on va affronter pendant ce tournoi sont d'un tout autre niveau. Ce sont des professionnels. Mais on va tout donner. L'objectif c'est de finir au moins dans le top 5, on sera très satisfait si on y arrive.”



Et les Tahitiens auront en effet fort à faire. Le Néozélandais, Bradley Fuller est classé actuellement dans le top 100 mondial (68e), mais ce dernier disputera l'étape polynésienne avec un autre partenaire, Alani Nicklin, classé lui 136e mondial. Les équipes japonaises, avec Kensuke Shoji-Jumpei Ikeda (132e mondial) et Shiro Furuta-Hiroki Kurokawa, et la paire allemande composée de Simon Kulzer et Bennet Poniewaz (117e) seront également de sérieux prétendants à la victoire finale. “La grande majorité de ces équipes étaient en Nouvelle-Zélande et en Australie les semaines précédentes. Le World tour offre des qualifications pour les Jeux olympiques et tous ces joueurs viennent chercher de précieux points à Tahiti”, indique Anne Faaio.



Redynamiser le beach volley



Au travers également de ce tournoi, l'organisatrice espère redonner un nouvel élan à une discipline en perte de vitesse au fenua. “J'ai voulu organiser cette étape du World tour après l'engouement que nos deux paires tahitiennes ont suscité lors des Mini-Jeux de Saipan en juin dernier. Je me suis dit qu'il fallait profiter de ça pour relancer une discipline en perte de vitesse depuis quelques années”, ajoute la trésorière de la FTVB. “Avec Ramatarii Temarii et une petite équipe de la FTVB, on a relancé un tour de beach volley à Tahiti assez régulier. La difficulté que l'on rencontre maintenant, c'est qu'on se retrouve avec des vétérans sur ces compétitions. On souhaite attirer les plus jeunes évidemment. Mais grâce à l'organisation de cette étape, beaucoup de jeunes se sont intéressés. J'espère que l'année prochaine on pourra aligner des équipes de jeunes pour la compétition.”



Ce qui est sûr c'est que les amateurs de beach volley devraient se régaler jusqu'à ce samedi sur le sable du parc Paofai. A noter que les paires tahitiennes feront leur entrée en lice dans la compétition ce mercredi. Le duo Ariitai-Vaki ouvrira la voie face aux Allemands, Kulzer-Poniewaz. Et la paire Paraue-Mare sera opposé aux Américains, Vaught-Bucknam.



>> Le programme des matchs Parmi les 17 paires en lice à Paofai, on retrouve deux duos polynésiens. Le premier, constitué de Jérémie Parauae et de Raihau Mare, avait notamment disputé les Mini-Jeux de Saipan en juin dernier. Et plus loin encore, Jérémie Parauae avait obtenu en 2019 l'argent lors de Jeux du Pacifique aux Samoa avec un son partenaire de l'époque, Terau Ena. La deuxième paire tahitienne est formée par Christophe Ariitai et Hevanoa Vaki. “Ça va faire six mois que l'on se prépare pour cette compétition”, a déclaré Jérémie Paraue. “C'est une bonne chose pour nous d'avoir une compétition de ce niveau à la maison. Et on voit ce tournoi comme une bonne préparation pour les Jeux du Pacifique qui arrivent en fin d'année aux Îles Salomon. Après, on sait que les équipes que l'on va affronter pendant ce tournoi sont d'un tout autre niveau. Ce sont des professionnels. Mais on va tout donner. L'objectif c'est de finir au moins dans le top 5, on sera très satisfait si on y arrive.”Et les Tahitiens auront en effet fort à faire. Le Néozélandais, Bradley Fuller est classé actuellement dans le top 100 mondial (68e), mais ce dernier disputera l'étape polynésienne avec un autre partenaire, Alani Nicklin, classé lui 136e mondial. Les équipes japonaises, avec Kensuke Shoji-Jumpei Ikeda (132e mondial) et Shiro Furuta-Hiroki Kurokawa, et la paire allemande composée de Simon Kulzer et Bennet Poniewaz (117e) seront également de sérieux prétendants à la victoire finale. “La grande majorité de ces équipes étaient en Nouvelle-Zélande et en Australie les semaines précédentes. Le World tour offre des qualifications pour les Jeux olympiques et tous ces joueurs viennent chercher de précieux points à Tahiti”, indique Anne Faaio.Au travers également de ce tournoi, l'organisatrice espère redonner un nouvel élan à une discipline en perte de vitesse au fenua. “J'ai voulu organiser cette étape du World tour après l'engouement que nos deux paires tahitiennes ont suscité lors des Mini-Jeux de Saipan en juin dernier. Je me suis dit qu'il fallait profiter de ça pour relancer une discipline en perte de vitesse depuis quelques années”, ajoute la trésorière de la FTVB. “Avec Ramatarii Temarii et une petite équipe de la FTVB, on a relancé un tour de beach volley à Tahiti assez régulier. La difficulté que l'on rencontre maintenant, c'est qu'on se retrouve avec des vétérans sur ces compétitions. On souhaite attirer les plus jeunes évidemment. Mais grâce à l'organisation de cette étape, beaucoup de jeunes se sont intéressés. J'espère que l'année prochaine on pourra aligner des équipes de jeunes pour la compétition.”Ce qui est sûr c'est que les amateurs de beach volley devraient se régaler jusqu'à ce samedi sur le sable du parc Paofai. A noter que les paires tahitiennes feront leur entrée en lice dans la compétition ce mercredi. Le duo Ariitai-Vaki ouvrira la voie face aux Allemands, Kulzer-Poniewaz. Et la paire Paraue-Mare sera opposé aux Américains, Vaught-Bucknam.

Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 4 Avril 2023 à 19:51 | Lu 409 fois