Tahiti soul jazz festival, un hymne à la vie

PAPEETE, le 24 septembre 2019 - Les artistes du Tahiti soul jazz festival se préparent à donner le meilleur. Entourés par des associations de protection de l’environnement, ils monteront sur scène jeudi, samedi et/ou dimanche.



Fred Dupuis de la société 2DZP productions a initié le projet de Festival de jazz et soul à Tahiti il y a plusieurs mois. " C’est un événement de musique écoresponsable ", insiste-t-il.



" Nous avons un endroit paradisiaque, un bel océan mais qui il est touché comme partout par la pollution. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons, mais montrer que l’on peut agir différemment et pour donner de la visibilité aux acteurs de l’environnement. "



De nombreuses associations de défense de l’environnement seront présentes au festival, des démarches durables seront engagées à différents niveaux par les organisateurs.



Suivi dans son aventure par le Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) et le pays il a confié l’organisation de l’événement à la chanteuse China Moses, fille de l’artiste Dee Dee Bridgwater.



Lors de son passage en 2013 avec André Manoukian, China Moses a eu un coup de cœur pour la Polynésie, sa culture, sa musique, sa danse. " Je pensais ne jamais revenir ici, c’est si loin, et si beau. La musique dans ce pays est partout ."



Elle a pensé, pour la programmation à des artistes " d’excellence ", mais aux valeurs " humaines fortes ". Elle a contacté sa "famille au sens élargi ". Des têtes d’affiche " qui sont dans le partage, la découverte ".



Sont invités à vivre le premier Soul & jazz festival : Dee Dee Bridgwater & The Memphis Soulphony " qui envoie sérieusement du bon gros soul funk ", annonce China Moses, Alain Jean Marie, " un des premiers pianistes de Dee Dee Bridgwater qui a un doigté extraordinaire ", Theo Crocker, " trompettiste de génie " et les Glossy Sisters " car en Polynésie, il a une harmonie musicale, il y a toujours 2, 3, 4 voix ". Ils assureront des masterclass gratuites, ouvertes à tous. Les Vaitenai et les Comptineurs de Tahiti sont également de la partie.



Une création avec le Big band de jazz du CAPF est par ailleurs en cours pour la soirée de clôture du festival.