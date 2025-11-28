

Tahiti sans avions de 17 heures à 20 heures aujourd'hui

Tahiti le 15 décembre 2025. Dans un communiqué envoyé aux rédactions ce lundi, le haut commissariat explique que suite aux absences inopinées de deux contrôleurs aériens dans le tour le service de l'organisme de contrôle de Tahiti Faa'a, ce dernier va devoir interrompre son activité le lundi 15 décembre de 17 heures à 20 heures.



En conséquence, le Service d’Etat de l’Aviation Civile en Polynésie français s’est coordonné dès dimanche avec les compagnies aériennes impactées pour minimiser les conséquences de cette interruption d’activité et "présente ses excuses à l'ensemble des utilisateurs du transport aérien polynésien qui seront impactés par cette interruption d’activité."



La Direction générale de l’aviation civile rappelle que "l’effectif nécessaire (35 agents), à la bonne tenue du tour de service, est aujourd’hui présent au sein de l'organisme de contrôle aérien de Tahiti Faa'a. Cependant, douze d’entre eux, aujourd’hui en formation dans l’attente de leur intégration dans le tour de service, sont empêchés de formation du fait du mouvement social en cours."



La Direction générale de l’aviation civile réinsiste dans son communiqué sur "l’urgence de reprendre la formation des contrôleurs bloquée par le mouvement social en cours pour augmenter le nombre de contrôleurs dans le tour de service et ne plus subir de nouvelles interruptions d’activité de l'organisme de contrôle de Tahiti Faa'a."

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 15 Décembre 2025 à 14:31 | Lu 795 fois



