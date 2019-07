Tahiti perd 2-1 son premier match contre Fidji

Parole à Samuel Garcia :







Ton analyse du match ?







« On ne peut pas se satisfaire d'une défaite mais dans l'ensemble, par rapport aux opportunités que l'on a eues, on fait un bon match. Je vous rappelle que c'est une équipe jeune encadrée par quelques anciens, une équipe nouvelle contrairement à cette équipe de Fidji qui a plus d'expérience, qui a joué partout dans le Pacifique. On a vu qu'on les avait bien bousculés en deuxième mi-temps. On a eu des opportunités mais cela ne nous a pas souri. Je voulais féliciter les garçons par rapport à leur état d'esprit, c'était ça qui m'intéressait aujourd'hui. On construit du neuf et je suis très fier de ce qu'ils ont montré au public à Samoa. »







Le temps est venu à manquer ?







« Oui, on a fini beaucoup mieux qu'on a démarré. C'est positif pour la suite, on est dans une poule compliquée. On est là pour construire quelque chose. Avec l'état d'esprit qu'ils ont, on est capable de faire quelque chose. Il va falloir enchainer les matchs, le prochain ce sera Tuvalu, on fera les comptes ensuite. »







Qu'est ce qui a manqué sur ce match ?







« On a eu un peu les jambes lourdes sur la première mi-temps. On est arrivés il y a deux jours, hier on a dormi à minuit après une très belle cérémonie d'ouverture. On devrait avoir plus de jambes sur le prochain match. Si on a les jambes, on sera plus dans le bon timing dans les déplacements, c'est ce qui nous a manqué par moments aujourd'hui. » Propos recueillis par SB/FTF