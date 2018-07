"Tahiti ia Ruru Tū Noa" rend hommage à Tāfa'i

" Beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de Tāfa'i, que ce soit aux Marquises, aux Tuamotu, à Hawaii, à Raroto'a… C'est un guerrier. On dit aussi que c'est lui qui a pêché toutes les îles ", souligne Olivier Lenoir.



La troupe a choisi de développer quelques épisodes de la vie de ce " toa " (guerrier).



" Je parle de sa naissance, ou plutôt d'une mauvaise naissance puisqu'il est né dans le placenta et ce fœtus est sorti avec la chair rouge ", indique l'auteur. Une différence qui fera de Tāfa'i, un homme exceptionnel. " Il sera jalousé par ses cousins ainés, qui vont le tuer et l'enterrer vivant. "



Mais notre héros va réussir à s'en sortir vivant. Une fois chez lui, " sa mère se mit en colère et fit des reproches à son mari. " Celui-ci décida de mettre fin à ses jours pour que son fils soit sauvé. " En allant sur la colline, les mauvais esprits se saisirent de lui et l'emportèrent dans le "Pō". Là-bas, le papa de Tāfa'i fut maltraité. Ses yeux lui ont été enlevés et envoyés chez les filles de Ta'aroa ", raconte Mirose Paia.



Quelques années plus tard, Tāfa'i devint un grand guerrier, mais il n'a jamais oublié son père. Un jour, il décida d'aller le chercher dans le monde des Dieux. " Il a dû se battre avec une de ses ancêtres ainsi qu'avec les mauvais esprits. Il défia aussi les Dieux en allant chercher les yeux avec les filles de Ta'aroa. Puis, il ramena son père vivant dans le "ao" (le monde présent). "



Au travers de cette légende, l'auteur souhaite attirer l'attention sur la profondeur de ce récit. Un texte qui met en avant un héros qui n'a pas froid aux yeux et qui ira jusqu'à transgresser les lois pour sauver son père. " La première transgression, c'est le moment où il a affronté ses cousins ainés, alors qu'on sait que les ainés ont le pouvoir. Au moment aussi, où il va dans le "Pō", c'est une transgression. Il défie les Dieux, alors que ce monde n'est pas destiné aux humains. Enfin, le fait qu'il soit né dans un placenta, c'est déjà une transgression à la base. Il faut savoir que sa mère est une déesse du "Pō" et son père est un humain du "Ao". "



" Comment prend on possession du Mana, du pouvoir et du 'ura ? Tāfa'i, te 'i'o 'ura, c'est plus une métaphore que quelque chose de physique. C'est la prise du pouvoir depuis la naissance jusqu'à la fin ", rajoute Mirose Paia.