

Tahiti excelle aux Oceania de natation



Tahiti, le 14 mai 2026 - La sélection tahitienne, composée de seulement quatre nageurs, a brillé aux Oceania qui se sont tenus à Fidji du 8 au 14 mai avec dix pays engagés. Déotille Videau, Naël Roux, Enoa Vial et Sosthène Videau ont décroché 15 médailles, dont neuf en or. Tahiti a fini premier au tableau des médailles chez les hommes, quatrième chez les dames avec la seule Déotille Videau et pris la troisième place au classement général. La natation tahitienne mérite le respect et devra bénéficier de conditions optimales quant au site qui sera retenu pour les Jeux du Pacifique 2027.



Tahiti brille dans les bassins océaniens. Après une campagne déjà très réussie au mois d’avril lors des Championnats de Nouvelle-Zélande par catégorie d’âge et aux Championnats Open d’Australie, les nageurs tahitiens ont obtenu un bilan remarquable à Suva lors de la 14e édition des Oceania de natation qui a réuni dix pays, dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande, riches d’un réservoir de nageurs de haut niveau.



Et si la sélection tahitienne a composé face à ses adversaires à Fidji avec seulement quatre nageurs, ceux-ci ont évolué à leur meilleur niveau et enchaîné les podiums. Tous quatre sont montés à une ou plusieurs reprises sur la plus haute marche, Naël Roux se distinguant particulièrement en décrochant cinq titres de champion d’Océanie (200 m nage libre, 400 m nage libre, 800 m nage libre, 400 m 4 nages et 5 km eau libre). Le nageur du CNP et du Centre de performance polynésien (CPP) a en outre battu trois records de Polynésie et un record d’Océanie sur 800 m nage libre.



Mais les trois autres représentants tahitiens, également membres du CNP et du CPP, ont aussi défendu avec brio les couleurs du Fenua. Déotille Videau a décroché cinq médailles, dont deux titres océaniens (200 m et 400 m 4 nages), et battu son record de Polynésie sur 200 m 4 nages. Enoa Vial avait mis la sélection tahitienne dans les meilleures dispositions d’esprit le premier jour des Oceania en s’emparant du titre sur le 10 km eau libre. Il a ensuite enrichi son palmarès de deux nouvelles médailles. Sosthène Videau est aussi monté sur la plus haute marche du podium sur 200 m 4 nages et a obtenu l’argent sur 200 m dos.



En préambule aux Oceania, les nageurs tahitiens avaient pu affiner leur préparation lors d’un stage commun avec les Calédoniens et les Fidjiens dans une ambiance conviviale, ce qui a aussi peut-être joué un rôle dans la performance d’ensemble exceptionnelle de la sélection tahitienne.

Brillant à Fidji, perplexe à Tahiti



Premier au tableau des médailles chez les hommes devant Fidji et l’Australie, quatrième chez les femmes avec une seule nageuse et troisième au classement cumulé derrière l’Australie et Fidji mais devant la Nouvelle-Zélande, Tahiti a réalisé une performance historique pour son retour aux Oceania après y avoir fait l’impasse ces dernières années. Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation, a bien sûr apprécié la performance de ses nageurs : “On est forcément très satisfait des résultats obtenus aux Oceania. Les nageurs ont su faire abstraction de tous les discours sur le site de la natation aux Jeux du Pacifique et qui se sont répercutés dans tous les pays du Pacifique. Les nageurs sont restés concentrés sur les aspects sportifs et ont ainsi validé les nombreuses heures quotidiennes d’entraînement. Nous avons eu les félicitations de nombreux coaches pour les résultats que nous avons obtenus malgré une petite délégation de quatre nageurs. Tous ont obtenu au moins un titre océanien et le groupe totalise 15 médailles dont neuf en or et sans participer au relais, c’est exceptionnel. Cela confirme que notre exigence appliquée sur les critères de sélection depuis plusieurs années nous permet d’emmener des nageurs compétitifs dans les compétitions océaniennes. Nous avons vécu un Oceania incroyable tant au niveau des résultats que de l’ambiance générale. Après plus de 15 ans d’absence à cette compétition, Tahiti est revenu sur le devant de la scène océanienne et cela nous a fait du bien de s’éloigner de l’imbroglio lié au choix du bassin pour les Jeux du Pacifique.”



Un petit regret toutefois concernant Déotille Videau qui, malgré ses progrès constants sur 200 m 4 nages, a manqué de peu la réalisation des critères de sélection pour intégrer l’équipe de France aux Euro juniors.



Prochaine grande échéance pour la natation tahitienne, les Championnats de France Élite auxquels participeront Déotille Videau, Naël Roux et Sosthène Videau du 27 juin au 2 juillet à Saint-Étienne. Mais une autre échéance importante a aussi lieu cette semaine à Tahiti avec une visite programmée de longue date des membres du Pacific Games Council (PGC) qui viennent constater l’avancée des travaux des différents sites des Jeux du Pacifique 2027. Ils doivent aussi rencontrer le haut-commissaire Alexandre Rochatte, le président du Pays Moetai Brotherson, le COPF et le COJ pour évoquer le sujet du site qui va accueillir les épreuves de natation lors des Jeux, un sujet qui perdure et laisse la Fédération tahitienne de natation dubitative.



Patrice Bastian





Le bilan en chiffres



Médailles (15)

- Naël Roux : 5 or

- Déotille Videau : 2 or, 3 argent

- Enoa Vial : 1 or, 1 argent, 1 bronze

- Sosthène Videau : 1 or, 1 argent

Record de Polynésie (4)

*Naël Roux

- 200 m nage libre en 1’ 51’’ 83

- 800 m nage libre en 8’ 20’’ 94

- 400 m 4 nages en 4’ 35’’ 94

*Déotille Videau

- 200 m 4 nages en 2’ 19’’ 63

Record d’Océanie (1)

*Naël Roux

- 800 m nage libre en 8’ 20’’ 94

Tableau des médailles

- Hommes : Tahiti 1er

- Femmes : Tahiti 4e

- Général : Tahiti 3e







Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 14 Mai 2026 à 17:31 | Lu 219 fois



