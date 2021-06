Tahiti et ses îles s'exposent à travers l’Europe

Tahiti, le 31 mai 2021 - L'inauguration de l'exposition itinérante La belle histoire de Tahiti et ses îles a eu lieu vendredi en Eure-et-Loir dans la commune d’Arrou en présence de la déléguée de la Polynésie française, Caroline Tang, et le président du Conseil général d'Eure-et-Loir, Claude Térouinard. C’est le lancement d’un tour de France, puis d’Europe pour la promotion de la Polynésie française.



L’exposition invite le visiteur à voyager d’archipel en archipel et à découvrir les différents produits et savoir-faire locaux comme la perle noire, le tapa ou la vannerie. Des ouvrages, des cartes et des documents rares viennent apporter des renseignements sur chaque thématique.



Plusieurs mois de préparation



Un imposant marae abritant plusieurs ti'i ainsi que des clichés du photographe Jean-Bernard Carillet, journaliste et auteur, spécialiste de la Polynésie française font également partie de l’exposition itinérante.



Imaginé par le producteur Frank Doucet en partenariat avec la Délégation de la Polynésie française, l’événement peut enfin voir le jour après plusieurs mois de préparation. L’exposition ira désormais de ville en ville, comme à Orléans ou Paris, mais aussi en Europe, notamment en Belgique et en Suisse. La prochaine étape aura lieu les 5 et 6 juin à Saint-Cyr-en-Tamondais (Vendée), près de la Roche-sur-Yon. Selon Frank Doucet, cette tournée a vocation à se poursuivre durant de nombreuses années.