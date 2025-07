Tahiti et les îles Cook se quittent dos à dos

Tahiti, le 3 juillet 2025 - Pour le match d’ouverture de la Coupe des nations féminine de l’OFC, Tahiti et les îles Cook n’ont pas réussi à se départager (1-1). Malgré une nette domination, l’équipe de Xavier Samin n’a pas su concrétiser ses temps forts. À l’inverse, c’est son adversaire du jour qui a ouvert le score en première période. Une belle réaction a eu lieu, mais elle n’a pas suffi pour l’emporter. Prochain match : le 7 juillet contre les tenantes du titre, la Papouasie Nouvelle-Guinée.



C’est à Suva, aux îles Fidji, que les huit nations océaniennes de football féminin se retrouvent pour disputer la Coupe des nations féminine de l’OFC. Exit l’ogre néo-zélandais depuis deux éditions : le tableau reste ouvert pour toutes les équipes.



Concernant la sélection tahitienne, quart de finaliste de la dernière édition, l’objectif est clair : franchir un cap. “Nous sommes là pour prendre du plaisir et bien représenter le pays. Il faut que nous franchissions un cap et une qualification en demi-finale en serait un. Nous pouvons le faire”, avait déclaré l’entraîneur Xavier Samin.



Mais voilà, propulsées dans un groupe très relevé, nos vahine auront fort à faire, surtout face aux tenantes du titre, la Papouasie Nouvelle-Guinée. Mais les matchs se jouent les uns après les autres, et la première étape à franchir, c’était ce match d’ouverture contre les îles Cook.



De nombreuses occasions



C’est au stade Churchill, à Lautoka, que les deux formations ont entamé cette rencontre avec l’envie d’en découdre. Le début de match est à l’avantage des Tahitiennes, qui se procurent très vite un bon nombre d’occasions.



Dès la 3e minute, sur un centre de Kiani Wong, Tauhere Teore manque de peu son contrôle et permet à la gardienne de se dégager.



Dans les minutes qui suivent, Haranui Le Gayic se procure également une belle occasion, mais rien n’y fait : le ballon ne veut pas rentrer. Après avoir subi une nette domination, les îles Cook semblent réagir, notamment sur un coup franc de Tearoa Rouru à la 28e minute, bien capté par la gardienne de Tahiti, Camille André.



C’est à la 25e minute que la première véritable grosse occasion tahitienne arrive : sur un centre de Le Gayic, Tauhere Teore se retrouve seule face à la gardienne, contrôle et frappe, mais son tir trop puissant passe au-dessus de la barre transversale.



C’est alors que les joueuses des îles Cook décident de frapper un grand coup. Sur un coup franc légèrement excentré à droite, à l’entrée de la surface, la capitaine appuie son tir, obligeant Camille André à dévier le ballon. Celui-ci touche la transversale et revient sur la tête de Tearoa Rouru, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets : 1-0 à la 28e minute. C’est la douche froide pour les Tahitiennes, qui terminent cette première mi-temps tant bien que mal.



Un but salvateur



Au retour des vestiaires, malgré la chaleur qui fait souffrir les organismes, les coéquipières de Gwendoline Fournier sont bien décidées à rattraper leur retard. Très vite, elles retrouvent le chemin des buts et, à la 62e minute, Kohai Mai trompe la gardienne des îles Cook d’une belle frappe : 1-1.



La deuxième mi-temps est à l’image de la première : une équipe tahitienne dominatrice, mais stérile. Malgré plusieurs occasions, le score en restera là.



Il faudra marquer si l’équipe veut se qualifier, comme l’a souligné Xavier Samin : “On peut faire mieux sur ce match. On loupe trop d’occasions, c’est dommage. Mais on va bien se reposer et revoir ce qui n’a pas fonctionné, car un gros morceau nous attend.”



En effet, ce sont les championnes en titre qui se dressent maintenant sur la route de l’équipe tahitienne. Mais en réglant quelques détails, le match pourrait être à la portée de nos ‘aito.



Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 3 Juillet 2025 à 18:42 | Lu 184 fois