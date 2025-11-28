

Tahiti et la Nouvelle Calédonie se partagent la coupe

Tahiti, le 29 novembre 2025 - La fédération tahitienne de basketball organisait vendredi soir, à la salle Excelsior, les finales de la Coupe Zone Pacifique entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Les féminines du Aorai Basketball se sont largement imposées face au Mont-Dore, 88 à 29. Du côté des hommes, l’AS Excelsior Basketball s’est inclinée de peu en fin de match face à Dumbéa, 65-69. Les coéquipières de Orama Laille s’envoleront au printemps prochain pour la métropole afin de disputer le tournoi final, qui réunira les vainqueurs des zones ultramarines et les trois meilleures équipes de Nationale 3.



Vendredi soir, après deux ans d’absence, la Coupe de basketball de la zone Pacifique faisait son retour. Dans une salle Excelsior surchauffée, les quatre équipes présentes allaient livrer un véritable combat pour décrocher le précieux ticket qualificatif pour le tournoi final. Celui-ci se tiendra en mai 2026 et rassemblera les vainqueurs des trois zones ultramarines (la zone Pacifique, la zone Océan Indien avec La Réunion ou Mayotte, et la zone Atlantique avec la Guyane, la Martinique ou la Guadeloupe), ainsi que les trois meilleures équipes métropolitaines du championnat de Nationale 3.



Domination sans partage de Aorai



Côté féminin, l’équipe de Aorai représentait le Fenua. Invaincues en championnat et dominatrices depuis plusieurs saisons, les Tahitiennes abordaient la rencontre face au Mont-Dore avec l’ambition de confirmer son statut. Face à des Calédoniennes déterminées, rien n’était toutefois acquis, et le début de match laissait présager une confrontation serrée. Le chassé-croisé s’installait, chacune des équipes inscrivant ses paniers.



Mais l’agressivité positive des Tahitiennes sous le cercle perturbait la précision adverse. À mesure que les points s’enchaînaient, Aorai gagnait en justesse tandis que les visiteuses s’essoufflaient. Le premier quart-temps, équilibré, tournait à l’avantage des joueuses de Aorai : 14-10.



Le deuxième quart-temps sonnait le début de la démonstration. Sous l’impulsion de leurs tireuses à trois points, Orama Laille, Herehau Teissier et Leia Fareata, les Tahitiennes déroulaient leur jeu. Les Calédoniennes, en difficulté, multipliaient les maladresses. Un dernier tir primé au buzzer concluait une première mi-temps déjà très à l’avantage de Aorai : 36-19.



À la reprise, l’écart continuait de grimper : 44-19, puis 63-23 à la fin du troisième quart-temps, sous la conduite de Matilde Bayle. Le Mont-Dore n’avait plus les armes pour revenir. Les Tahitiennes terminaient le travail en ajoutant plusieurs tirs longue distance. Le score final, 88 à 29, refléte parfaitement la physionomie de la rencontre : une maîtrise totale, malgré un début de match timide.



Le coach Pierre Villant n’a pas caché sa joie à l’issue de cette prestation : “On s’est bien préparés. J’ai un groupe qui travaille très bien, la plupart des filles sont en sélection. Le plus difficile, c’est de maintenir la motivation car on gagne largement en championnat. Cette coupe était importante pour nous, elle nous permet d’avoir un objectif de haut niveau avec cette finale en mai, en France. Les filles le savent : il va falloir bien se préparer ; mais participer à ce type de rendez-vous ne peut être que bénéfique pour nous.”



Dumbéa sur le fil



Chez les hommes, la rencontre offrait un scénario totalement différent. Si le début de match pouvait laisser penser à une domination calédonienne, les ’aito allaient rapidement montrer leur force de caractère. Menés de 17 points à l’entame du deuxième quart-temps, les coéquipiers de Raimoana Liu faisaient preuve d’une résilience remarquable. Plus précis, plus agressifs, les joueurs d’Excelsior grignotaient leur retard, notamment grâce à leur spécialiste à trois points, Ariihau Meuel.



L’écart fondait : 23-34, puis 31-36, pour finalement atteindre la mi-temps avec seulement six points de retard (38-44).



Le match était relancé, et le suspense allait durer jusqu’au buzzer final. Les Tahitiens prenaient même l’avantage au début du dernier quart-temps (60-58). Portés par les “Let’s go Excelsior, let’s go !” d’un public en fusion, les locaux restaient au contact. Mais la fatigue et quelques fautes d’indiscipline allaient leur coûter cher. Grâce à plusieurs lancers francs, Dumbéa réalisait une nouvelle fois l’exploit de s’imposer à Excelsior, 65-69. Une quatrième victoire consécutive pour l’équipe calédonienne dans cette salle.



Les Tahitiens pouvaient nourrir des regrets, comme l’a souligné la coach d’Excelsior, Tahiarii Teriierooiterai : “On a pris trop de retard. Avec 17 points d’écart, c’était compliqué face à cette équipe. Les garçons ont eu un cœur énorme pour revenir et même passer devant. Cette débauche d’énergie nous a peut-être coûté la fin de match, même si certaines fautes auraient pu ne pas être sifflées. C’est dur, mais on a un nouveau groupe avec des jeunes. Ce match leur servira d’expérience pour la suite.”



Côté calédonien, la satisfaction était légitime : “On savait que si on était quasiment parfaits dans notre basket, l’écart allait se créer. C’est ce qui s’est passé en première mi-temps. Malheureusement, on a commencé à moins jouer ensemble et à faire de grosses erreurs défensives. Face à une équipe comme Excelsior, ça ne pardonne pas. Malgré ça, on a su remettre notre jeu en place et verrouiller en défense. L’expérience de nos victoires précédentes nous a aussi aidé dans les temps faibles. On est vraiment contents d’avoir gagné”, a commenté le coach de Dumbéa, Benjamin Guy.





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 30 Novembre 2025 à 13:38




