Tahiti célèbre son 14 juillet

La fête nationale commémore chaque année le 14 juillet 1789, première journée de la révolution française marquée par la prise de la Bastille à Paris, symbole fort de liberté pour le peuple. 234 ans plus tard, à Tahiti, cette fête reste l'occasion pour les différents corps de l'État et du Pays de faire un pont entre le passé et le présent, et d'honorer ses soldats d'hier et d'aujourd'hui.



Marseillaises, drapeaux tricolores et uniformes ont investi une fois de plus l'avenue Pouvana'a a Oopa en ce 14 juillet, jour de fête nationale. Défilé annuel organisé par le Haut Commissariat et en partenariat avec le Pays, l'événement célébrait ces hommes et ces femmes qui ont œuvré, et qui œuvrent toujours, pour la liberté, l'ordre et la sécurité au sein du territoire français.



Parmi eux, la gendarmerie, le régiment d'infanterie de marine du Pacifique-Polynésie (RIMAPP), le régiment du service militaire adapté de Polynésie Française, la marine nationale, le groupement aéronautique militaire de Faa'a, le détachement AIR 190, la direction du commissariat d'Outre-mer – groupement de soutien de la base de défense de Polynésie française, la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense de Papeete, la Direction d'infrastructure de la défense de Papeete, les services d'incendie et de secours communaux et les acteurs de secours, la police nationale, l'administration pénitentiaire, le service d'accueil et de sécurité de la présidence de la Polynésie française, et le service national universel.



La cérémonie était également l'opportunité pour la République française de décorer ses émissaires les plus méritants. À ce titre, les capitaines de frégate Pierre Le Hir et Yann Soulard se sont vus attribuer la légion d'honneur, qui représente la plus haute distinction nationale. Le major Philippe Guermeur, les maîtres principaux Stéphane Curti et Nicolas Hernandez ont eux reçu la médaille militaire. Le lieutenant-colonel Yves Thomas recevait le titre d'officier de l'ordre national du mérite. Et enfin, Les chefs d'escadron David Valentin et Jean Luc Vivier, le capitaine de Corvette François-Xavier Lucereau, ainsi que Mmes Van-Mai Cao-Lormeau, Ouarda Krid et Myriam Ferrante ont reçu l'ordre national du mérite.