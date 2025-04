Tahiti accueille l'OFC Women's Champions League

Tahiti, le 8 avril 2025 - Les stades Pater et Fautaua accueilleront l'OFC Women's Champions League du 4 au 17 mai prochain. Qualifiée pour la première fois à cet événement, l’île de Tahiti, représentée par l'AS Pirae, fera partie du groupe B aux côtés de l'Auckland United FC, de Pansa et du Hekari Women FC.



L'OFC Women's Champions League débarque en Polynésie française du 4 au 17 mai après seulement trois éditions. Et pour la première fois de son histoire, l’île de Tahiti sera représentée ! Une mission portée pour l'occasion par l'AS Pirae, qui devra néanmoins faire face d'entrée de jeu aux redoutables Néo-Zélandaises du Auckland United FC, aux Samoanes de Pansa et aux joueuses de Papouasie Nouvelle-Guinée du Hekari Women FC, toutes faisant partie du groupe B. De l'autre côté du tableau, le groupe A se compose du BA Womens FC (Fidji), du Penama Tigers FC (Vanuatu), du Henderson Eels FC (îles Salomon) et du Tupapa Maraerenga FC (îles Cook). Une opportunité unique pour les pensionnaires du club de Pirae qui auront l'occasion de se qualifier pour la Fifa Women's Champions Cup et la Fifa Women's Club World Cup de 2028. À noter également que Tahiti accueillera plus tard dans l'année, du 21 septembre au 4 octobre, l'OFC U-19 Women's Championship.