Tahiti United sur les bons rails

Tahiti, le 12 mai 2025 - L’organisation de la ligue professionnelle de l’OFC suit son cours pour un lancement prévu en janvier 2026. Plusieurs étapes ont été franchies depuis l’annonce de sa création, et l’engouement des clubs pour ce projet n’a fait que croître. Après avoir reçu 24 candidatures, l’Oceania football confederation a procédé à une première sélection. Tahiti United fait partie du dernier wagon avant le choix définitif des huit clubs qui composeront cette nouvelle compétition. L’aventure continue.



Une très bonne nouvelle est tombée vendredi matin : le projet Tahiti United a été retenu par l’Oceania Football Confederation (OFC) pour faire partie des derniers candidats pouvant postuler à la toute nouvelle ligue professionnelle océanienne. Pour rappel, le projet de ce nouveau championnat a été lancé début 2025 avec un appel à candidatures. Deux mois plus tard, la surprise a été totale : 24 équipes ont déposé leur dossier. Une belle réussite qui prouve l’envie de chacun de voir progresser le football en Océanie. “C’est très enthousiasmant d’avoir eu autant de retours de la part des clubs. On ne s’y attendait pas forcément, mais cela prouve l’intérêt de tous pour l’avenir de notre sport. Tout le monde se sent investi dans son développement”, explique Stuart Larman, directeur de la ligue professionnelle de l’OFC.



Mais cette ligue ne pourra comporter que huit équipes, du moins pour la première saison. Il a donc fallu étudier tous les dossiers pour voir lesquels étaient les plus complets, les plus viables, afin de procéder à une sélection. Le verdict est tombé en fin de semaine, et le projet Tahiti United continue l’aventure. “On est très fiers de cette annonce. C’est un investissement colossal au quotidien depuis plusieurs mois, et c’est une vraie satisfaction pour toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet. Il nous maque la délivrance de la licence pour les clubs professionnels. Elle se déroule en trois étapes nous en avons franchi deux. Il nous reste la dernière pour obtenir le ticket d’entrée. Nous serons fixés le 28 juillet”, confie Samuel Garcia, la locomotive de Tahiti United, qui insiste surtout pour remercier “un groupe uni qui travaille sans relâche pour que Tahiti soit représenté dans cette ligue”.



Car ce n’est pas simplement le club de Vénus qui se lance dans l’aventure, mais le football de tout un pays, comme le souligne le président de la Fédération tahitienne de football, Thierru Ariiotima : “Je suis content de voir que nous avançons vers une intégration dans cette ligue professionnelle. Il est important pour notre football d’y être représenté. Il faut que nos joueurs puissent s’entraîner comme des professionnels et qu’ils touchent du doigt le haut niveau.”



Un partenariat en cours avec Auckland United FC



Un haut niveau représenté par la Nouvelle-Zélande, qui, depuis quelques années, est en pleine mutation dans ses structures et connaît une augmentation du nombre de ses licenciés. Sous l’impulsion de Samuel Garcia, le groupe de travail de Tahiti United s’est récemment rapproché de l’Auckland United FC. Le club est également candidat à l’intégration dans la nouvelle compétition océanienne. “J’ai des contacts avec le club d’Auckland. Nous nous sommes rapprochés d’eux pour essayer de travailler ensemble. C’est un football très prometteur, avec une vision très intéressante du développement du football”, constate Samuel Garcia.



Avec la présence des filles du club pour la Ligue des champions féminine, Jo Dawkins, responsable de la performance au sein du club d’Auckland, a accepté l’invitation des membres de Tahiti United pour évoquer un partenariat important pour l’avenir : “C’est très important d’être là aujourd’hui pour commencer à travailler ensemble. Il y a énormément de potentiel dans le Pacifique, et il est essentiel que nous nous connections pour développer ensemble le futur du football en Océanie, tant chez les garçons que chez les filles.”



Avec un partenariat sportif en cours de mise en place, les futurs joueurs de Tahiti United bénéficieraient déjà d’un accueil plus que professionnel lors de leurs séjours en Nouvelle-Zélande pour la compétition ou sa préparation : “Le but est de créer un lien fort entre nous. Auckland United FC est prêt à nous accueillir dans ses structures afin que nous ayons un maximum de confort pendant nos déplacements pour la compétition ou la préparation. Par la suite, nous travaillerons sur l’aspect sportif et sur la possibilité d’envoyer nos jeunes talents en stage là-bas pour les faire progresser. Nous sommes sûrs qu’il y a plein de choses à faire ensemble pour nos futures générations”, conclut Samuel Garcia.



Un projet qui ne s’arrête pas aux limites de la ligue professionnelle de l’OFC et qui dépasse la simple compétition : formation, développement, échanges de compétences, partage des cultures… Tahiti United sera sans doute aussi le fer de lance du sport professionnel en Polynésie. Une belle aventure qui ne pourra que tirer le sport vers le haut.