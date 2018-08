Tahiti Tourisme veut sensibiliser les Polynésiens sur le Tourisme

En ce moment on parle beaucoup de la croisière qui porte le tourisme en Polynésie que peut-on faire d'autres pour continuer ce développement ?



Ce n'est pas que la croisière qui porte le tourisme, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a plus qu'une embelli. On a une année assez exceptionnelle non seulement en croisière intrapacifique, mais aussi les têtes de ligne. Pour permettre le développement de bateaux basés en tête de ligne en Polynésie, nous avons décidé l'an dernier d'ouvrir la défiscalisation pour les bateaux de croisière de 200 cabines. C'est une demande que nous avons fait auprès de M. Darmanin pour que la défiscalisation nationale puisse de nouveau être ouverte à la croisière comme c'était le cas dans les années 1990-2000. La croisière nous permet de répartir les flux, de pouvoir faire bénéficier aux îles d'escale de cette manne.



Le projet du village Tahitien se concrétise enfin, qu'espérez-vous de ce projet ?



Nous espérons effectivement augmenter la capacité d'accueil sur l'île de Tahiti, mais aussi de changer l'image de l'île de Tahiti. Nous souhaitons en faire une destination dans la destination, ne pas la considérer simplement comme une île de transit. L'île de Tahiti a également du potentiel. Nous espérons trouver un équilibre et que le développement profite à tous sur l'ensemble des archipels de la Polynésie. Le bungalow sur pilotis, Bora Bora, Moorea restent des produits phares. Depuis trois ans, nous travaillons à promouvoir également les archipels les plus éloignés, tous les types d'hébergements dont nous disposons, c'est un travail qui porte ses fruits aujourd'hui.



Vous parlez d'embellies, mais il y a quand même des postes comme l'hôtellerie qui ont connu des difficultés au premier semestre…



Effectivement, même s'il y a des améliorations pour le mois de juin, le premier semestre a connu une baisse de la fréquentation hôtelière. Tahiti Tourisme et les partenaires hôteliers ont tout de suite réagi puisque des packages ont été mis en place. On devrait voir une embellie sur le deuxième semestre puisque c'est particulièrement sur le marché américain que notre action est menée. Il y a une vraie réflexion à avoir sur les politiques tarifaires aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu un prix moyen par chambre aussi élevé que ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a une réflexion globale à avoir avec nos partenaires hôteliers également.