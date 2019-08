Tahiti Soul Jazz : des stars sous les étoiles

À la direction artistique du festival : China Moses. Née de l’union entre une mère chanteuse et un père réalisateur, China Moses est une chanteuse et animatrice de télévision franco-américaine avec plus de 25 ans de carrière dans le milieu. Elle a déjà sorti six albums, mêlant des influences soul, mais aussi jazz, rhythm and blues (R&B) ou encore pop. En 2017, elle a prêté sa voix à la princesse Tiana, personnage de La Princesse et la Grenouille. Elle a aussi interprété “L’histoire de la vie”, de la nouvelle version du Roi Lion (2019), remake où l’on retrouve aussi les voix de Beyoncé et Elton John.



Pendant ces trois journées de festival, le public aura le plaisir d’écouter une variété d’artistes locaux et internationaux. Ils retrouveront notamment la chanteuse jazz américaine Dee Dee Bridgewater, vainqueur de trois Grammy et d’un Tony Awards, et son groupe de soul américaine, The Memphis Soulphony. Plusieurs étoiles de la musique complètent cette affiche, avec le chanteur-compositeur et trompettiste jazz Theo Crocker, virtuose auteur de cinq albums et diplômé du Oberlin College Conservatory (un des deux plus anciens conservatoires des États-Unis), le pianiste jazz guadeloupéen Alain Jean-Marie, autodidacte auteur de plusieurs albums et primé plusieurs fois notamment par l’Académie de jazz pour son album Afterblue, et le trio de jazz The Glossy Sisters, chanteuses a cappella primées deux fois au Concours International Crest Jazz.



L’événement promet aussi un voyage soul et jazz au niveau local, avec des artistes du fenua, notamment les Jazz’nimaux, groupe de jazz aux chansons enfantines mêlant batterie et ukulélé, le couple soul Vaiteani, avec leurs ballades “Polynesian Folk”, ainsi que le Big Band, groupe de jazz du Conservatoire artistique de la Polynésie française.