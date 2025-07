Tahiti Pro Trials - Un pas de géant pour Liam Sham Koua

Tahiti, le 19 juillet 2025 - Ce samedi, marquait l’ouverture de la prestigieuse épreuve des Trials, étape qualificative pour la Lexus Tahiti Pro Teahupo’o qui se déroulera du 7 au 20 août prochain. Une première journée durant laquelle les meilleurs surfeurs locaux ont offert un spectacle à la hauteur du rendez-vous. Et parmi eux, le jeune Liam Sham Koua, 12 ans, s’est offert le cœur du public.



« It’s on ! » L’élite du surf local s’est donné rendez-vous ce samedi, à Teahupo’o, pour l’ouverture de la prestigieuse compétition des Trials. Lancés dans de petites mais belles conditions, l’événement bénéficie malgré tout d’un engouement inébranlable. Et pour cause, celui-ci octroie une « wild card » pour la Lexus Tahiti Pro, épreuve comptant pour le championnat du monde de Surf, qui se déroulera du 7 au 20 août prochain sur la mythique vague du bout de la route. Un sésame qui, cette année, sera également attribué à la meilleure surfeuse de la compétition. Une première dans l’histoire du surf local.



Mais pour cette première journée de compétition, ce sont les hommes qui ont ouvert le bal. Et sur le plan d’eau, les têtes d’affiche n’ont pas manqué : Mihimana Braye, Tikanui Smith, Eimeo Czermak ou encore le vainqueur de la deuxième étape du championnat open du week-end dernier Teiva Tetahio. Pour autant, l’homme de la journée n’a que 12 ans. Liam Sham Koua, jeune prodige en pleine ascension, continue de surprendre. Le jeune homme passe le premier tour avec brio et s’offre le luxe de remporter sa deuxième série avec la manière : « Avec mon père, on s’était dit qu’il fallait d’abord créer un rythme mais il n’y avait pas trop de vagues. Du coup, j’ai attendu la bonne » a expliqué Liam à sa sortie de l’eau. Et lorsque l’on demande au jeune champion quels sont ses objectifs, ce dernier répond : « Je veux affronter les meilleurs. Je suis carrément content, j’ai trop hâte demain ».



Également dans le rythme, Enrique Ariitu a rappelé qu’il fallait compter sur lui parmi les favoris au titre. Patient et sûr de ses qualités lorsque l’occasion s’est présentée, le surfeur a su tirer son épingle du jeu : « Les conditions étaient difficiles donc ce n’était vraiment pas évident. Vu que les vagues étaient petites j’ai voulu miser davantage sur les manœuvres, mais par chance les vagues sont venues à moi et j’ai pu faire des tubes. Pour gagner il fallait aussi de la chance et j’en ai eu. Je suis vraiment content. » Et le jeune vétéran ne cache pas ses intentions. En ligne de mire, la tant convoitée wild card : « Ça a toujours été un rêve depuis que je suis petit et je ne l’ai encore jamais eue. Étant un surfeur de Tahiti, c’est une chose à faire au moins une fois dans sa vie. »



Demain, pour le dernier jour de compétition, les filles feront également leur entrée dans la compétition. Un moment très attendu par la Fédération Tahitienne de Surf : « C’est la première fois que les filles participeront aux Trials et nous avons hâte car nous savons qu’il y a aura du beau spectacle » assure l’organisation. « Nous aurons la chance de voir évoluer de féroces compétitrices qui sont tout simplement l’avenir du surf polynésien. » Parmi elles, Kiara Goold, Aelan Vaast et Kelia Gallina font office de favorites. La compétition reprendra à 8h, ce dimanche.



Rédigé par Wendy Cowan le Samedi 19 Juillet 2025 à 19:26 | Lu 272 fois