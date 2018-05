Tahiti Pearl Regatta : Le navigateur Loïck Peyron reçu à la Présidence

PAPEETE, 4 mai 2018 - Le navigateur Loïck Peyron, grand monsieur de la voile française, a été reçu vendredi matin à la Présidence. Pour cet entretien, le président Edouard Fritch était accompagné de la ministre du tourisme, Nicole Bouteau, du maire de Papeete, Michel Buillard, et d’Eric Malmezac, gérant de la Marina Taina.



Accompagné par Stéphanie Betz, du comité organisateur de la Tahiti Pearl Regatta, Loïck Peyron, parrain de cette manifestation, a pu longuement échanger sur différents sujets qui touchent à la mer. Le président a rappelé son souhait d’avoir une meilleure valorisation de notre zone maritime, cette immense aire marine gérée au cœur de l’océan Pacifique.



Pour sa première visite en Polynésie française, Loïck Peyron a pu visiter Maupiti, Huahine et Raiatea. Ayant notamment navigué de nuit dans ces îles, il a tenu d’ailleurs à souligner la qualité du travail effectué par le Pays pour le balisage, ce qui constitue un point important pour faire de nos îles une destination très appréciée des navigateurs.



La Tahiti Pearl Regatta, régate de haut niveau, mais également festive et conviviale, se tiendra du 7 au 12 mai prochain entre Raiatea et Bora Bora. Loïck Peyron partagera son expérience en naviguant sur différents bateaux chaque jour, mais il a aussi émis le souhait de faire une étape avec un équipage sur une pirogue à voile.



Stéphanie Betz a quant à elle remercié le Pays pour son soutien à l’événement et a fait part au Président de ses projets et notamment du souhait de profiter de l’organisation de l’America’s cup en 2021 en Nouvelle Zélande.



Ayant évoqué le fait que les Polynésiens, compte tenu de leur histoire et leur géographie, sont considérés comme étant parmi les plus grands navigateurs au monde, le Président et Loick Peyron se sont quittés sur cette pensée commune : " Nous ne devons pas oublier que nous venons de la mer et que notre futur ne se fera pas sans un retour vers la mer ".