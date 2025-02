Tahiti Pearl Regatta : La 21e édition se tiendra du 5 au 9 mai

Tahiti, le 19 février 2025 - La 21ᵉ édition de la Tahiti Pearl Regatta se tiendra du 5 au 9 mai 2025 autour de Raiatea et Taha’a. Plus grande régate de Polynésie, la compétition est ouverte à tous les types d'embarcation à voile, dans trois catégories de course différentes.



La 21ᵉ édition de la Tahiti Pearl Regatta se déroulera du 5 au 9 mai prochain autour de Raiatea et Taha'a. Comme à son habitude, elle s'annonce comme un des événements phares du calendrier fédéral de la voile, mais aussi pour les passionnés de la voile du Fenua.



Depuis sa création en 2003, cette compétition attire en moyenne une trentaine d'équipages locaux et internationaux. “On a des équipages de Raiatea, Moorea et Tahiti déjà. Et peut-être des étrangers, on fait justement de la promotion pour que des équipages étrangers viennent participer”, confie Didier Arnould, président de la Fédération tahitienne de voile.



Le parcours de cette 21ᵉ édition comprendra quatre étapes, dont la finale autour de l'île de Taha'a. “On débutera la première course lundi après-midi. Le mardi, on lancera deux autres courses. On reprendra la compétition le jeudi pour une finale le vendredi, qui est la plus prestigieuse avec des paysages et images magnifiques”, détaille Didier Arnould. La Tahiti Pearl Regatta est ouverte à une grande variété d'embarcations, sans limitation de taille. Monocoques, catamarans, trimarans, pirogues à voile, voiliers privés ou de charter, tous sont les bienvenus pour participer à cette aventure maritime. Les compétiteurs peuvent s'inscrire dans trois catégories, telles que le Racing, pour des courses en temps compensé avec handicap, le Cruising, pour des parcours en temps réel sans handicap et enfin la catégorie “pirogue à voile”.



Des inscriptions déjà ouvertes



Dans la lignée de l'édition précédente, la journée du mercredi, qui est off pour les compétiteurs, sera dédiée à des “portes ouvertes”. En effet, les organisateurs ont prévu de permettre à la population de Raiatea et de Taha'a la possibilité de venir naviguer sur les bateaux et de vivre une immersion au cœur de la frégate. “Ça avait eu beaucoup de succès en septembre dernier”, confie le président de la fédération.



Enfin, les soirées et événements festifs, qui sont des véritables temps forts de la Tahiti Pearl Regatta, seront présents comme à leur habitude. La cérémonie d'ouverture aura lieu à Uturoa, tandis que la remise des prix se tiendra peut-être à Taha'a. “On espère pouvoir faire la cérémonie de clôture à Taha'a, mais ce n'est pas encore confirmé”, explique Didier Arnould. Les inscriptions pour participer à la compétition sont ouvertes dès aujourd'hui sur le site et la page Facebook de la Fédération tahitienne de voile.