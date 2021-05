Tahiti Pearl Regatta : 128 régatiers dans la bulle

35 bateaux sont donc désormais officiellement inscrits, répartis en 6 catégories de course selon leurs profils : 9 bateaux en multicoques voiles légères, 4 plus gros catamarans en catégorie multi 2000, 6 pirogues Holopuni, 12 monocoques et 4 en catégorie cruising.



Tous se sont d'ores et déjà affrontés mercredi après-midi à l'occasion de la régate d'entraînement, 10 miles nautiques autour du grand ban de Raiatea et Taha'a. Cette course, qui ne compte pas dans le classement, permet aux participants de se familiariser avec les procédures de départ, la pavillonnerie et les règles et priorités à respecter sur l'eau. Une occasion également pour les skippers de repérer les bateaux les plus véloces et d'affiner les stratégies.