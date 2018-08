Tahiti Ora a ouvert les festivités du Te Hura Nui

PUNAAUIA, le 6 août 2018 - La 15ème édition de ce festival de danse au Méridien a démarré vendredi soir. Tous les vendredis et samedis soir, jusqu’au 18 août, les convives pourront apprécier les prestations des différents groupes invités pour l’occasion. Pour l’ouverture de ce « Te Hura Nui », c’est la troupe de Tumata Robinson qui a ouvert le bal.



La troupe de Tumata Robinson a enchanté le public venu nombreux pour l'ouverture du " Te Hura Nui ", vendredi.



Leur prestation retraçait la navigation dans le triangle Polynésien. Un thème qui a nécessité plusieurs tableaux, mais surtout plusieurs costumes. Tahiti Ora a, de nouveau, démontré le professionnalisme de ses artistes.



Jusqu'au 18 août, tous les vendredis et samedis soir, le " Te Hura Nui " accueillera divers groupes ayant participé au Heiva i Tahiti 2018. Après Tahiti Ora vendredi, le groupe " Pupu Tuha'a Pae " d'Arsène Hatitio a présenté sa danse sur le thème du " umu'ai ", une tradition qui est mise en place à Rurutu, durant les mariages.



Un moment, où la généalogie des mariés est présentée. Généralement, le " umu'ai " dure plusieurs jours.



Retour en images sur ces deux premières soirées.



Vendredi et samedi soir, vous pourrez retrouver les groupes de Temaeva et de Tahiti ia Ruru-Tu-Noa.