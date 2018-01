Tahiti Nui Helicoptères : premiers vols prévus en mai

"Ce sont des experts dans le domaine. Ils nous apportent leur expertise, leur savoir-faire et leur certificat de transport aérien (CTA) et nous, nous notre réseau d'exploitation",

En juin dernier, l'unique société qui faisait voler des hélicoptères civils, Tahiti Helicopters, a opéré son dernier vol. Faute de repreneur, elle avait fermé et les hélicoptères avaient été rapatriés en métropole. Cette fermeture avait créé une onde de choc pour beaucoup. En effet, Tahiti helicopters effectuait des vols touristiques, des prises de vue aériennes, mais aussi des services : transport de personnes, évacuations sanitaires et logistique pour les grands travaux. Depuis sa fermeture plus aucun hélicoptère civil n'a volé dans le ciel de Polynésie.En novembre dernier, Air Tahiti Nui avait annoncé qu'elle créerait une société à actions simplifiées avec un expert dans l'exploitation d'hélicoptères, HBG. La compagnie aérienne genevoise est détenue par un groupe familial savoyard, numéro un français des vols en hélicoptères.commentait Michel Monvoisin, P-dg de Air Tahiti Nui.Pour le lancement de sa filiale en mai, quatre hélicoptères devraient arriver sur le territoire. Trois hélicoptères - deux H135 plus un H125 deux hélicoptères seront basés à Tahiti et un H125 à Bora Bora indique le site Fifty Sky Shades Tahiti Nui Hélicoptère proposera des vols de transport de passagers, des vols à la demande, des vols touristiques, des vols aériens, des secours en montagne et des vols d'évacuation sanitaire.