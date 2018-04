Tahiti Move Festival : pour les jeunes, par les jeunes

"On essaie de se rapprocher au maximum de l'ambiance de l'Ultra Music Festival de Miami"

Comment est née l'idée du Tahiti Move Festival ?

Et bien j'ai toujours trouvé qu'à Tahiti on manque d'événements pour la jeunesse, et c'est de là que l'idée est venue. Je suis fan des grands événements qui s'organisent dans le monde, comme l'Ultra Music Festival de Miami. Donc je me suis lancé dans l'organisation d'un festival avec la même ambiance, mais à Tahiti et à notre échelle. C'est un événement vraiment dédié à la jeunesse, et c'est aussi un défi personnel d'organiser tout ça. On se souvient de la Tahiti Music Land organisé par Tommy Dricker en 2014 à Toata. Ensuite il n'y a plus rien eu... Donc j'ai voulu relancer un événement du même type, une grande soirée avec plein de jeunes artistes différents.



Comment s'est passée l'organisation ?

J'ai lancé l'organisation en novembre 2017, j'ai pu trouver un investisseur, un grand collègue à moi qui a cru au projet. J'ai commencé les démarches administratives en décembre et les demandes d'autorisation en janvier/février. En février Isabelle, experte en sécurité, a rejoint l'organisation. Finalement ça a été d'avoir les autorisations le plus long, puisque qu'elles sont arrivées il y a trois semaines seulement, ce qui nous a permis de lancer la communication.



Qu'as-tu prévu pour le festival ?

On voulait proposer de tout. Ça commence à 17h avec une série de concerts live par de jeunes artistes polynésiens : Irie Locals avec leur style reggae-roots, Eto qui est parti à la Nouvelle Star et Fred and Biggie, Fred qui a participé à la Nescafé Star. Ensuite la place sera prise par les jeunes DJ et producteurs du moment. Ce sera de l'électro, du moombahton et de la musique pour danser jusqu'à 23 heures. Comme l'évènement est ouvert à tous même aux mineurs, il n'y aura pas d'alcool au festival. Mais pour les majeurs, à partir de 23h on délocalisera tous les artistes du TMF au Helios.

Notre plus gros budget sera pour la scène, le son, la lumière et l'ambiance. On a prévu huit écrans, il y aura plusieurs feux d'artifices... On essaie de se rapprocher au maximum de l'ambiance de l'Ultra Music Festival de Miami !