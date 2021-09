Tahiti Infos doit augmenter

Certaines informations sont plus difficiles que d'autres à annoncer. Celle de l'augmentation du tarif de votre journal en fait évidemment partie… À compter de ce vendredi 1er octobre, l'offre temporaire de gratuité du mercredi sera stoppée et Tahiti Infos sera vendu tous les jours de la semaine dans vos 153 points de vente de Tahiti, Moorea, Raiatea et Bora Bora, au tarif unique de 150 Fcfp.



Voici pour quelles raisons nous n'avons pas d'autre choix. Depuis le début de la pandémie mondiale de Covid-19, la crise sanitaire a eu de très fortes répercussions économiques sur les marchés internationaux. Dans le secteur de la presse écrite en Polynésie, les prix des principales matières premières importées se sont littéralement envolés… Les coûts de l'encre, du papier mais aussi des plaques d'impression et indirectement de la maintenance étrangère sur les pièces de notre rotative installée à Papara ont sensiblement augmenté.



Nous avons attendu le plus longtemps possible pour répercuter cette augmentation sur le tarif d'impression du journal, mais l'effet de la récente seconde vague de Covid nous a placé face à un froid réalisme économique. Ces charges, de plus en plus lourdes à supporter, nous avaient déjà conduit à passer Tahiti Infos d'un modèle gratuit à celui d'un payant en avril 2020. Elles ont contraint récemment notre concurrent à augmenter son tarif. Et elles ont même eu pour conséquences ces derniers jours l'arrêt de la publication du titre historique Tahiti Pacifique. C'est donc peu dire que la presse écrite subit de plein fouet la crise du Covid.



Et pourtant, il y a tout de même de bonnes raisons de croire en l'avenir de la presse, écrite ou web, et surtout du journalisme en général. Le mois de juillet dernier, avec son actualité très chargée, a établi un nouveau record de ventes de journaux pour Tahiti Infos en version papier. Et les statistiques toutes récentes de fréquentation des sites internet en Polynésie placent tahiti-infos.com dans le Top 15 des sites les plus consultés au fenua. Votre fidélité nous encourage. Reste de notre côté à continuer à vous convaincre, jour après jour, de nous faire confiance.



La rédaction de Tahiti Infos