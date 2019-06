Tahiti Fashion Week : des accessoires 'full print' 100% made in Fenua

Mardi 11 juin 2019 - Agnès Genefort fait partie des créateurs qui seront présents à la 6e édition de la Tahiti Fashion Week. A la tête de la marque Just Tahiti, Agnès Genefort s'inspire des images de la Polynésie pour créer ses accessoires de mode avec le concept du full print, des photos imprimées.



Ce qu'aime Agnès Genefort dans le métier de créatrice, c'est transformer une idée de départ en un objet. "C'est assez magique comme sensation" , avoue-t-elle. Agnès Genefort s'est lancée dans le monde des accessoires de mode en arrivant à Tahiti. " A Paris, en parallèle de mon métier, je créais des prototypes de bijoux. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de bijoutiers sur la place et je ne connaissais pas du tout la perle et la nacre, alors je me suis tournée vers autre chose" , reconnait Agnès Genefort, qui a alors décidé d'aller explorer l'univers des accessoires de mode. Mais pour cette ancienne parisienne qui vit en Polynésie française depuis 12 ans, il était comme une évidence de "lier Paris et Tahiti". "Je voulais rester moi-même tout en m'inspirant de tout ce que je voyais ici en Polynésie. On est parti des collections 'full print' qui se font dans le monde entier avec des photos prises localement. Je m'inspire de la vie polynésienne, des couronnes de fleurs, des couchers de soleil, des surfeurs…" , explique Agnès Genefort, qui a fondé la marque Just Tahiti.