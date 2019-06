Tahiti Fashion Week : Tiare Teote rêve de voir ses robes portées à Hollywood

De fil en aiguille, la couturière s'est fait une réputation sur la place locale. "Il y a une quinzaine d'années, je me suis mise à mon compte, j'ai créé Viriariki Créations. S'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est de faire la même chose que les autres. Je déteste vraiment cela" , revendique la quadragénaire. Alors pour ne pas faire la même chose que les autres, Tiare Teote s'est donc mise à inventer ses créations. Son credo : moderniser la robe d'antan tahitienne.

Mais attention chacune de ses robes est unique. "Je me souviens de chacune de mes robes, je n'ai jamais fait deux fois la même, même si on me le demande. En clin d'œil, je vois tout de suite ce qui va aller à une femme, je vais la conseiller. Parfois, elle repart avec quelque chose de très différent de ses idées de départ. J'essaye de leur enlever leurs complexes. Il ne faut surtout pas oublier que c'est la femme qui met mon travail en valeur et non l'inverse", précise-elle avec humilité.