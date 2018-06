Tahiti Fashion Week:Hinanui Campello, grande gagnante du concours

PAPEETE, le 17 juin 208- La soirée de clôture de la 5ème Tahiti Fashion Week a consacré Hinanui Campello, grande gagnante du concours de mannequins organisé sous l’égide de l’agence Brave Model Agency. Retour en images sur la soirée de ce 15 juin et rencontre avec le styliste Alberto Vivian, chef d’orchestre de ce temps fort de la mode polynésienne.



Pourquoi la Tahiti Fashion Week ?

Alberto V. : Après avoir organisé à Tahiti le concours de mannequins Marilyn Agency, l’idée a été de faire évoluer cet événement vers un « fashion show week », une semaine entièrement dédiée à la mode en mettant en valeur les créateurs locaux. Les tenues présentées ne sont d’ailleurs pas forcément des robes faites et cousues à Tahiti : certaines sont dessinées par des créateurs de Polynésie et sont ensuite fabriquées ailleurs. L’essentiel est que le vêtement ait une « âme » polynésienne : un cocotier, un ananas, un tiki, de la nacre, des coquillages, des imprimés sur tissus qui évoquent notre culture polynésienne...



Sur les 3 soirées, 2 sont gratuites et ouvertes à tous : pourquoi ce choix ?

Alberto V. : La mode est dans la rue, avant tout, elle est ouverte à tous ! Je suis toujours content quand les créations sont portées par « tout le monde ».



Gagner le concours de mannequins : cela signifie quoi pour une jeune fille de Tahiti ?

Alberto V. : Le jury de ce concours est composé des représentants de la Brave Model Management, une agence milanaise où se trouve toujours Maryline Gauthier. Ce n’est pas un jury local qui sélectionne la gagnante mais des professionnels de l’étranger qui connaissent bien le marché de la mode. Pour les jeunes filles d’ici, c’est une opportunité considérable d’être repérée par des agences internationales ! La gagnante du concours 2016, Heitiarii Wan est aujourd’hui mannequin professionnel et elle vit de ce métier.



Quelles ont été les particularités de cette édition 2018 ?

On a vu beaucoup de collections futuristes. Cette année, nous avons invité la créatrice internationale, Nicole Miller... La Tahiti Fashion Week, c’est un mois de préparation qui se concrétise sur 3 soirées ! Plus 40 créateurs locaux y participent. Parmi les nouveaux qui n’avaient pas encore participé à cet événement les années précédentes : la créatrice Laure Tomé, Tahitian Move avec sa collection de textiles, Joy avec ses bijoux sublimes, Lune Paris... La Miss Cook Island a fait l’ouverture du défilé de TAV de vendredi soir.



CECILE FLIPO