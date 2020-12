Tahiti Air Charter désormais seule en lice pour les Marquises

Tahiti, le 26 novembre 2020 – La compagnie Tahiti Air Charter du groupe Degage est désormais le seul candidat en lice sur le second lot de l'appel d'offres pour la délégation de service public du transport aérien interinsulaire et pourrait donc remplacer Air Archipels sur les lignes de Ua Pou et Ua Huka pour les cinq prochaines années.



C'est une petite révolution qui s'annonce dans le ciel polynésien. La compagnie Tahiti Air Charter du groupe Degage se retrouve seule en lice pour décrocher le second lot de l'appel d'offres lancé le 4 août dernier par le Pays pour l'attribution de la délégation de service public du transport aérien interinsulaire. Les Cessna 208 Caravan de la compagnie aérienne d'hydravions pourraient remplacer à très court terme les Twin Otter de la filiale d'Air Tahiti, Air Archipels, sur les deux lignes déficitaires de Ua Pou et Ua Huka aux Marquises. A l'origine, trois candidats s'étaient positionnés sur ce second lot de l'appel d'offres : Air Tahiti, Tahiti Air Charter et Tahiti Nui Helicopters. Mais Tahiti Nui Helicopters a finalement décliné et l'offre d'Air Tahiti a été éliminée. Des négociations se sont encore tenues ces derniers jours au ministère en charge des Transports interinsulaires de Jean-Christophe Bouissou pour régler les derniers détails en commission avec Tahiti Air Charter. La commission de délégation de service public doit ensuite se réunir dans les prochains jours pour valider cette candidature, avant une décision finale revenant au conseil des ministres.



L'envol de Tahiti Air Charter



Après Raiatea, Bora Bora et Maupiti, Tahiti Air Charter a donc l'opportunité de s'installer pour cinq ans aux Marquises à compter du 1er janvier 2021. La délégation de service public prévoit un programme de vols défini par le Pays en termes de fréquences minimales et de capacité de sièges offerte, mais aussi des tarifs plafonds pour le prix des billets des passagers et pour le tarif du fret. En contrepartie, la compagnie recevra une compensation financière annuelle de 50 millions de Fcfp pour garantir l'équilibre de la desserte sur ces deux îles des Marquises.



Compagnie pilotée par Tuanua Degage, Tahiti Air Charter offrait jusqu'ici des vols touristiques et privés à la demande en Polynésie à bord d'hydravions, annonce son site Internet. Société du groupe Degage, connu pour ses activités dans le transport maritime avec notamment les navires Aremiti, la compagnie s'est lancée il y a quelques années dans le transport inter-îles en hydravion. Depuis peu, Tahiti Air Charter dessert également trois fois par semaine les îles de Raiatea, Bora Bora et Maupiti grâce à ses Cessna 208 Caravan d'une capacité de 7 sièges passagers et d'une charge maximale dépassant les 1 000 kg avec un rayon d'action maximum de 1 682 km.



Air Tahiti seule sur le premier lot



Reste également à régler la situation du premier lot de la délégation de service public concernant les 32 autres lignes déficitaires principalement situées aux Tuamotu, aux Australes et aux Gambier. Vue la taille du marché, seule la compagnie domestique historique Air Tahiti a répondu à l'appel d'offres toujours à l'étude.