Tahiata sur la touche à l’Équipement

Tahiti, le 6 juin 2023 - Le tāvana de Tubuai et ancien élu à l’assemblée est “déçu” après avoir demandé sa réintégration au service de l’équipement à Tubuai, où il est en poste depuis 30 ans. Un avis défavorable lui a été opposé. À la direction de l’équipement on explique que “l’effectif est au complet” à Tubuai.



Après avoir siégé pendant plusieurs années au sein de l’assemblée de la Polynésie, le tāvana de Tubuai et ancien élu à l’assemblée, Fernand Tahiata, a demandé à réintégrer, en mai dernier, son poste à la subdivision de l’équipement sur son île. Il écope d’un avis défavorable qui le pousse aujourd’hui à monter au créneau.



“Problème personnel”

Le tāvana de Tubuai Fernand Tahiata “ne comprend pas” pourquoi le Pays refuse de le réintégrer dans son service d’origine à Tubuai. Il affirme que ce refus émane de son directeur qui lui a expliqué qu’en tant que maire “ce n’est pas compatible de travailler à l’équipement”.

Autre argument avancé par sa direction : le “sureffectif” qui touche ce service de l’administration, à Tubuai. Des explications qui ne conviennent pas à Fernand Tahiata qui affirme que ce “sureffectif” date de plusieurs années et que des CDD ont été embauchés. “Je suis dans le noir, mon cœur est dans l’équipement, c’est ma famille, j’y ai passé plus de 30 ans et maintenant on me met sur un poste administratif alors que je ne suis pas un agent administratif.”



Le tāvana Fernand Tahiata n’a effectivement pas retrouvé son poste d’origine comme l’avait décidé l’ancien ministre “ [le directeur de l’équipement] n’a pas exécuté l’ordre du ministre René Temeharo qui a donné instruction que j’intègre mon service de l’équipement sur Tubuai”, assure l’ancien élu de l’assemblée.



Ce dernier sera à 50 mètres de son ancien poste puisqu’il a été mis à disposition du tāvana hau de l’île. Il considère cette affectation comme étant “un problème personnel” entre lui et son directeur : “Je n’arrive pas à comprendre pourquoi il ne peut conserver le poste de l’équipement à l’équipement.” De son côté, le directeur de l’équipement, Bruno Gérard, dément totalement ses propos.



Fernand Tahiata compte bien ne pas en rester là. Il a décidé de prendre rendez-vous avec le président du Pays et “chef de l’administration”, Moetai Brotherson, pour en parler plus amplement. “Je pense que le président à plus de sagesse et il va me comprendre. C’est quelqu’un de posé, qui a du cœur. Il va me comprendre si je lui parle en tête-à-tête”, estime l’ancien élu à l’assemblée.

“À Tubuai l’effectif est au complet” Le directeur de l’équipement, Bruno Gérard, rappelle en effet que le Pays a “l’obligation” de réintégrer ses agents. Mais qu’à l’heure actuelle aucun poste n’est vacant à la subdivision des Australes et que l’antenne du service est “largement au-dessus des ratios”. Si des postes se libèrent d’ici la fin de l’année, le tāvana Fernand Tahiata pourra, comme tout le monde, postuler, assure-t-il.



Selon nos sources “des promesses” ont été faites avant que le gouvernement ne change alors même que parfois elles étaient “contre-nature” et en dépit du “bon fonctionnement des services”.



Rappelons enfin que Fernand Tahiata a fait son entrée à Tarahoi en septembre 2014 avec le Tahoeraa. Après avoir perdu son siège en cours de mandature suite au retour dans l’hémicycle de deux ministres, il était revenu en mai 2018, toujours avec le Tahoeraa, avant de rejoindre le Tapura d’Édouard Fritch en avril 2021.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 7 Juin 2023 à 08:58