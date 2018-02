Taekwondo – Championnat régional : Doublé de Tuarai Hery et Anne Caroline Graffe

EN BREF – Le championnat régional PACA s’est déroulé ce week end à Aix-en-Provence. Plus de 300 compétiteurs étaient inscrits avec en ligne de mire, pour les participants, une victoire leur permettant de se qualifier pour les championnats de France prévus les 14 et 15 avril prochains. Tuarai Hery remporte le premier round de la finale 13-0 grâce à de bons enchainements de coup de pied au corps et à la tête.



Il remporte son deuxième round 18-1 avant que le combat ne soit arrêté par l’arbitre au troisième round. Anne-Caroline Graffe participait également à la compétition, elle a pu également remporter le titre de championne régionale. Une semaine chargée pour notre championne qui rencontrait dans la même semaine la ministre des Outremers. Tous deux sont donc qualifiés pour les championnats de France 2018. SB