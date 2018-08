Tadjikistan : trois alpinistes russes et deux pilotes tadjiks tués dans un accident d'hélicoptère

Douchanbe, Tadjikistan | AFP | lundi 13/08/2018 - Trois alpinistes russes et deux pilotes tadjiks ont été tués dans l'atterrissage brutal d'un hélicoptère dans les montagnes du Tadjikistan, tandis que 13 autres personnes ont été secourues, ont annoncé lundi les autorités de ce pays d'Asie centrale.



Au total, 13 alpinistes russes, un Bélarusse, un Espagnol et les trois membres de l'équipage, des Tadjiks, se trouvaient à bord de cet Mi-8, qui a dû se poser en catastrophe en raison d'une mauvaise visibilité dans une région très reculée de l'est du Tadjikistan, selon le Comité des situations d'urgence de ce pays.

L'accident s'est produit vers 16H30 heure locale (11H30 GMT) dimanche, mais le contact n'a été établi avec les alpinistes que lundi matin, avant que trois hélicoptères des secouristes ne soient dépêchés sur les lieux.

Douze alpinistes et un membre de l'équipage ont été évacués et ont reçu une assistance médicale, a précisé le Comité des situations d'urgence.

"Selon les informations préliminaires et les déclarations du technicien, l'accident s'est produit en raison de conditions météorologiques difficiles : un vent fort et une mauvaise visibilité", a-t-il poursuivi.

Les alpinistes entendaient effectuer l'ascension du pic Ismail Samani, anciennement appelé pic du Communisme et point culminant de l'ex-URSS à 7.495 mètres d'altitude, selon la même source.

Cet accident intervient deux semaines après l'assassinat de quatre cyclotouristes étrangers dans une attaque revendiquée par l'organisation Etat islamique, qui avait porté un coup aux ambitions touristiques du Tadjikistan.

Ce pays est réputé pour ses paysages désertiques et ses spectaculaires montagnes.