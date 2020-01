TUPUNA ➔ TRANSIT, des visites pour le jeune public

TAHITI, le 21 janvier 2020 - L’exposition du Musée de Tahiti et des îles peut se visiter librement, avec un audio-guide et/ou en suivant un guide du musée. Début 2020, une offre particulière s’est ajoutée. Des visites guidées conçues spécialement pour les enfants ont être mises en place.



C’est une nouveauté au musée de Tahiti et des îles. Une visite guidée rien que pour les enfants vient d’être lancée autour de l’exposition TUPUNA ➔ TRANSIT.



Le jeune public n’a pas les mêmes attentes que les adultes, la visite a donc été adaptée sur le fond et sur la forme. " Elle est faite par Tavai Staelens responsable du programme de médiation scolaire ", précise Miriama Bono, directrice de l’établissement.



Certains enfants ont déjà eu la chance d’être accueillis au musée sur le temps solaire, avec leur classe, recevant des informations particulières à cette occasion. Les nouvelles visites jeune public sont ouvertes à tous entre 8 et 12 ans.



En plus des visites, le jeune public est invité à jouer au jeu du patrimoine et à suivre un atelier en lien avec ce qu’il aura vu en salle. " On leur demande par exemple de redessiner les pétroglyphes ", détaille la directrice.



TUPUNA ➔ TRANSIT a ouvert en mars 2019. Elle présente une centaine de pièces issues des collections du Musée. Ces pièces emblématiques des 5 archipels de la Polynésie française sont, pour la grande majorité, issues de l’exposition permanente des collections, fermée depuis septembre 2018 pour travaux.



La mise en scène de l’exposition évoque l’histoire de l’institution muséale, mais également son avenir, et les enjeux auxquels l’équipe scientifique est actuellement confrontée pour bâtir le musée de demain.



Le premier espace est consacré à l’histoire et l’avenir du musée avec une présentation des enjeux du projet de rénovation. Au sein du deuxième espace se trouvent des objets emblématiques présentés sur 4 grandes pirogues, symbole du voyage, référence à la fois aux grandes migrations polynésiennes, mais également au transit actuel des collections. Une vitrine présente en plus les dernières acquisitions de l’établissement.



Enfin un espace pédagogique met à disposition du public des ouvrages édités par le musée, une installation permettant de parcourir l’ancienne salle d’exposition permanente grâce à une animation 3D.