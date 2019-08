TNTV veut rester la première

Le fonds de programmation des magazines et divertissements reste aménagé autour de ses valeurs sûres : Ciné Nui ; Les bons p’tits plats de Maheata ; Tatou ; Taata Tumu ; Bien dans son fare ; Le JT vert ; Faati’a Mai ; Tarena ; To’u Fenua To’u Ora.



Le talk-show de 24 minutes Fenua Access entame sa deuxième saison et sera dorénavant animé par Heiura Itae-Tetaa, les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 17 h 30.



John Mairai et son émission Parau Tahiti sont maintenus pour une deuxième saison également. L’occasion de s’initier au tahitien et d’approfondir ses compétences en reo, du lundi au vendredi à 17 h 25.



Purotu fait son entrée dans la grille, le samedi à 18 h 50. Ce magazine hebdomadaire animé par Ambre Baker est consacré aux femmes qui font bouger le fenua.



Autre nouveauté, l’émission E Aha Te Tumu, présentée par Taina. Chaque week-end ce programme propose de présenter les archipels de Polynésie en donnant la parole et la caméra aux habitants eux-mêmes.



Autre innovation dans la grille : l’émission Hiro’a, à 11 h 45 du lundi au vendredi. Le programme est réalisé en collaboration avec le service archivistique.

Deux jeux télévisés font leur entrée cette année : Afata ‘Oa’Oa ; et La Phrase Mystère.