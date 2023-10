TNTV n'a plus de capitaine

Tahiti, le 16 octobre 2023 - Mateata Maamaatuaiahutapu démissionne de TNTV. Après huit ans passés en tant que directrice de TNTV, elle a choisi de “passer la main” mais reste au sein de la chaîne en tant que directrice d'antenne. Elle a informé le personnel vendredi dernier et le président du Pays quelques jours plus tôt, le lundi. Mais celui-ci a fait mine d'apprendre l'information ce lundi après-midi.



“Je l'ai annoncé au personnel vendredi. Et j'ai informé le président Moetai Brotherson lundi dernier”, nous a confirmé Mateata Maamaatuaiahutapu, expliquant avoir envoyé le courrier officialisant sa démission ce lundi matin. Interrogé sur cette décision lundi après-midi, en marge de la semaine du tourisme durable qui se déroule au Hilton Tahiti, le président du Pays a pourtant botté en touche en jouant les étonnés : “Ah bon ? Tu me l'apprends”, nous-a-t-il simplement lâché. “Le courrier n'est parti que ce matin, mais je lui en ai parlé de vive voix, devant témoin. Il m'a même dit qu'il comprenait”, a réaffirmé l'intéressée qui précise que c'est désormais au conseil d'administration de la chaîne d'entériner sa décision. Sauf qu'il n'a toujours pas été renouvelé pour l'instant et que le temps presse si TNTV ne veut pas voir sa subvention lui passer sous le nez.



Ce sont des “raisons personnelles et professionnelles” qui ont conduit Mateata Maamaatuaiahutapu à raccrocher les gants, estimant qu'“il était temps” pour elle “de passer la main”. À qui ? L'avenir le dira mais il y a peu de chances de voir le retour d’Yves Haupert dont le nom a néanmoins été proposé. Mateata Maamaatuaiahutapu reste à TNTV et reprend son ancienne fonction de directrice d'antenne. La chaîne se retrouve donc sans direction, mais aussi sans rédaction en chef puisque Moea Pierron a elle aussi démissionné de son poste. Une décision qui devrait prendre effet au courant de ce mois d'octobre. Moea Pierron restera, elle aussi, travailler sur les hauteurs de La Mission.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 16 Octobre 2023 à 16:38 | Lu 2448 fois