TFTN expose ses trésors en ligne

Tahiti, le 28 décembre 2021 - La Maison de la culture propose une plongée originale avec son exposition virtuelle. Tableaux et sculptures de son fonds d’œuvre sont présentés en ligne. Un travail titanesque. L’occasion de (re)découvrir les artistes qui ont marqué les lieux.



La Maison de la culture dispose d’un important fonds d’œuvres resté à l’abri des regards durant des années. Il s’est constitué grâce au don d’œuvres d’artistes qui ont exposé tout au long des 23 dernières années. Une partie de ce fonds est enfin présentée au grand public grâce à une exposition virtuelle.



Les premiers aménagements intérieurs de la salle Muriāvai ont été initiés par Jean-Marc Pambrun. Les premiers artistes qui ont présenté au public leurs premières œuvres sont Bobby Holcomb, André Maere, Hiro Ou Wen, Heira’i Lehartel ou bien des artistes extérieurs renommés comme Jin Dong Fang et Goetz. Tous ont nourri le fonds d’œuvres de la Maison de la culture qui a porté chaque exposition en mettant à disposition la salle Muriāvai et en assurant la communication et la promotion des évènements. En contrepartie, l’artiste laissait une de ses créations.



Toutes les œuvres du fonds (il y en a plusieurs centaines) n’ont pu être retenues. " Nous avons gardé uniquement celles qui sont emblématiques, autant d’une époque que d’un style et d’un artiste. Une fois le tri effectué, nous avons pensé le cheminement, réalisé de nombreuses relectures pour arriver au résultat final ", raconte Mylène Raveino. Elle a été responsable des activités permanentes et est à l’origine de la mise en place des expositions à la Maison de la culture salle Muriāvai. Elle connaît parfaitement le fonds, les œuvres et leurs références.



Des œuvres qui ont marqué l’histoire de la Maison de la culture



Elle a travaillé avec Ambre Marza médiatrice culturelle des activités permanentes (animations de vacances, expositions, événements ponctuels…) pour la réalisation de l’exposition virtuelle. Car, au-delà du tri, il a fallu penser la mise en scène, l’organisation pour permettre une visite cohérente et intéressante. Deux prestataires ont aidé Ambre et Mylène, l’un pour les interviews d’artistes, l’autre pour la capture et modélisation 3D des sculptures et objets en relief.



Ambre Marza de son côté s’est chargé du passage du réel au virtuel. Elle a photographié toutes les œuvres retenues et a traité les photographies obtenues pour que l’ensemble soit homogène d’un point de vue visuel. Un logiciel d’hébergement a permis la mise en ligne. Une petite biographie de l’auteur accompagne les œuvres ainsi que le titre et la taille de chaque création.



L’objectif de l’exposition est de permettre à tous d’admirer les œuvres qui ont marqué l’histoire de la Maison de la culture. Ils sont également pour certains marqué l’histoire de l’art contemporain en Polynésie.







Quelques chiffres



Il y a dans cette exposition virtuelle huit salles d’exposition où sont présentés 191 tableaux et 30 sculptures de 142 artistes. Les différentes salles sont organisées selon des thématiques majeures : photographies, contemporains, années 80, œuvres abstraites, encres de chine, aquarelles… Vingt-neuf interviews ont été réalisées pour compléter la présentation des œuvres. Ces interviews interrogent les artistes comme par exemple Teva Victor ou bien encore Nathalie Euryale pour mieux les connaître et mieux comprendre leur démarche.





Pratique



Pour découvrir l’exposition, rendez-vous sur ce site et suivez le guide. L’utilisation est très simple, elle peut se faire à partir d’un ordinateur, mais également d’un téléphone ou bien d’une tablette. Vous pourrez vous déplacer de salle en salle et vous arrêter devant les œuvres de votre choix. Certaines ont été agrandies pour être mises en valeur.

