TF1 se sépare du rédacteur en chef du 20H après des "comportements inappropriés"

Paris, France | AFP | mardi 04/03/2025 - TF1 a annoncé mardi se séparer du rédacteur en chef de son 20H, mis en retrait depuis mi-février, à l'issue d'une "procédure interne" concernant "certains comportements inappropriés" lors d'une soirée entre collègues, selon un communiqué transmis à l'AFP.



"La direction de TF1 a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Guillaume Porteu", rédacteur en chef sur la chaîne depuis 2018, "à compter de ce jour", a-t-elle indiqué mardi.



Ce journaliste "a fait l'objet d'une procédure interne après que certains comportements inappropriés ont été constatés lors d'une soirée dans le cadre d'un pot de départ organisé avec des collaborateurs", a ajouté TF1.



"La direction de TF1 rappelle à tous ses collaborateurs le devoir d'exemplarité dans leurs agissements et dans leurs propos", conclut-elle, sans davantage de commentaires.



Le média l'Informé avait révélé en février la mise en retrait de Guillaume Porteu, le temps d'une enquête interne après "un incident survenu lors d'une soirée festive réunissant plusieurs de ses collègues (...) hors des locaux de TF1".



"Les faits potentiels sont assez importants" pour que la chaîne ait pris cette décision, "le temps de mener une enquête et d'entendre les victimes présumées des événements", avait ajouté ce média.



Depuis la mise à l'écart de Guillaume Porteu, la rédactrice adjointe du 20H, Anaïs Bouissou, assure l'intérim à son poste.



Présenté par Gilles Bouleau en semaine et Anne-Claire Coudray le weekend, le 20H de TF1 a réuni 5,3 millions de téléspectateurs en moyenne en février.