

Tāhei ‘Autī ia Moorea fête ses 4 ans

Moorea, le 17 novembre 2025 - Le 13 novembre dernier, la fédération Tāhei ‘Autī ia Moorea a célébré ses 4 ans à la plage de Temae. Cet anniversaire a rassemblé ses membres autour de leur engagement pour protéger l’île, notamment à travers leurs actions et combats juridiques contre des projets qu’ils jugent néfastes.



Ils étaient une cinquantaine de membres et de sympathisants à s’être réunis jeudi dernier, à la plage de Temae, pour célébrer la quatrième année d’existence de la fédération Tāhei ‘Autī ia Moorea. Après le nettoyage du site entourant le “pou tapu”, les participants ont réalisé une cérémonie traditionnelle, avant que certains d’entre eux n’expriment tour à tour leurs ressentis liés à cette mobilisation du 13 novembre, destinée à défendre le développement durable de Moorea.



Ces quatre dernières années ont été marquées par la mobilisation, notamment sur le plan juridique, de la fédération contre des projets jugés néfastes pour l’île de Moorea. Parmi les dossiers portés devant la justice, la fédération se félicite de l’annulation, fin septembre dernier, par le tribunal administratif, du permis de construire d’un lotissement de six lots sur les hauteurs de Pihaena, en raison de fraudes constatées. Elle demande désormais la remise en état du site. Une possible nouvelle demande de permis de construire de son promoteur, qui risque de mettre le feu aux poudres, hante toutefois les esprits chez les défenseurs de l’environnement de l’île Sœur.



Concernant l’affaire Paetou, la fédération avait contesté, début octobre, le permis de construire du bâtiment Gemo devant la cour d’appel de Paris, en raison d’un remblai jugé illégal. Cette démarche a conduit à sa condamnation à verser 330 000 francs, malgré les alertes “appuyées par des expertises officielles”. Toutefois, une enquête est toujours en cours concernant, selon la fédération qui a saisi la justice, une extraction illégale de 10 000 m³ réalisée par la société SNC Paetou sur sa terre en pied de colline.



Temae, toujours dans une impasse



Autre dossier défendu par la fédération Tāhei ‘Autī ia Moorea, celui du maintien de la plage publique, voire de son aménagement en jardin public pour la population, ainsi que celui de l’emprise réservée de Temae, qui semble aujourd’hui dans une impasse totale. Les négociations entamées, à la fin de l’année dernière, entre le groupe Wane et les membres de la fédération seraient en effet rompues et la possibilité d’organiser une consultation de la population de Moorea, sans cesse demandée par la fédération au Pays, paraît s’éloigner de plus en plus. “Il va falloir que le Pays et la mairie soient soit un peu plus clairs sur le sujet, non seulement sur l'emprise réservée prévue pour la réalisation d'un jardin public, mais aussi sur la route d'accès, qui n’est pas entretenue parce qu’ils disent que c’est la route de monsieur Wane. C’est une grosse honte”, s’indigne Alain Bonno, membre du comité directeur de la fédération et président de l’association des habitants de Temae. “Ça fait deux ans qu'on entend parler de consultation populaire. Même le président en avait parlé, en mai-juin 2024, dans le cas où il n'y aurait pas de consensus. Mais elle n’a toujours pas eu lieu. On trouve des prétextes.”



Pour la suite, la fédération garde un œil attentif sur la révision du plan général d’aménagement (PGA) de Moorea. “On pense qu'il y a certaines zones qui doivent être traitées avec une grande attention, notamment tout ce qui concerne les zones humides et les terres, ainsi que les domaines qui peuvent répondre à une demande de la population, où elle peut s'émanciper et retrouver le littoral, la mer, puisque l'accès au littoral est de plus en plus compliqué à Moorea. Il est important, justement, d’aménager et d’organiser l’installation de la population ainsi que des activités diverses et variées, notamment économiques”, explique Alain Bonno. “On est toutefois curieux de voir quel sera le résultat, puisque l'équipe en place de la commune presse ses techniciens pour réaliser cette révision en un temps record, avant la fin du mandat. Nous pensons que c'est un exercice qui donnera des résultats limités. Nous serons donc très attentifs aux conclusions de ce travail et nous nous exprimerons en temps et en heure, lorsque le projet de PGA sera communiqué.”



À noter que la prochaine étape pour ses membres est que la fédération soit reconnue d’utilité publique, afin qu’elle “ne puisse plus être mise en cause ni attaquée sur le plan formel par les avocats des parties adverses, qu’elle puisse contribuer à des causes d’intérêt général et renforcer la transparence ainsi que la confiance avec ses partenaires et ses donateurs.”



Outre ses mobilisations contre les projets qu’elle juge néfastes, la fédération travaille également sur des projets culturels, comme le Peho Uru et le Fare Aru dans la vallée d’Opunohu, ou encore le projet ‘Ohura’a o te Tau.



