Tā’atira’a Parau : cap sur le numérique

L’intérêt de cet ouvrage, que les deux enseignantes mā’ohi ont écrit ensemble et sur lequel elles ont apporté leur réflexion, réside dans le fait qu’il nous ouvre une porte d’accès, dans nos diversités, nous menant sur la voie du savoir, de la maturité, de la sagesse et de la vérité que la langue laisse percevoir, sur l’expérience de la vie, des croyances et des visions du peuple

TAHITI, le 27 juin 2021 -L’ouvrage Nā tātou terā – Nos expressions tahitiennes d’hier et d’aujourd’hui publié par l’association Tā’atira’a Parau vient de paraître en version ebook et sonore disponibles sur le site partenaire de Speak Tahiti . L’association éditrice a enregistré les expressions grâce à la participation de plusieurs voix féminines et masculines et l’aide gracieuse d’Archipel Production.Ce livre est sorti en juin 2020. Il n’est pas exhaustif mais rassemble tout de même 1 108 expressions tahitiennes sous forme de dictons, d’interjections, de jurons, de moqueries, de proverbes, de railleries... de la plus courte à la plus longue. Des expressions utilisées dans les situations d’échange et de communication de la vie courante. Il a été écrit par Christiane Tetahina Mare et Ludmilla Moana Tapea.Les expressions sont explicitées en reo Tahiti et en français, elles permettent d’appréhender la langue tahitienne populaire et de mieux saisir ce qui se dit à demi-mot, sans jeux de mots. Le travail des deux auteures est le fruit de recherches, discussions entendues de la vie quotidienne, constitué au fil des jours lors de rencontres, de rigolades mais surtout d’une envie de partager et de transmettre au plus grand nombre, jeunes comme moins jeunes.Vāhi Richaud, de l’association Tā’atira’a Parau, a incité les co-auteures à partager tout ce travail en rédigeant un livre. “”. Le tome 2 de l’ouvrage est en préparation.L’association Tā’atira’a Parau a également publié Les us et coutumes mā’ohi en quelques mots l’année précédente. Ces initiatives participent à la promotion de la culture et des langues polynésiennes dans leurs usages quotidiens, dans leurs dimensions à la fois orale et écrite. Aujourd’hui pour mener ses missions à bien, elle prend le virage du numérique.