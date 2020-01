Syndicats, patronat et Pays autour de la table

Tahiti, le 17 janvier 2020 – La première réunion de travail tripartite entre syndicats, patronat et Pays pour l’année 2020 s’est tenue jeudi à la présidence, avec à l’agenda le projet de modifiction de l’organisation du Cesec ou encore l’évolution du CSE.



La première réunion de concertation globale tripartite –syndicat, patronat, Pays- de l’année 2020 a été organisée jeudi à la présidence par la ministre du Travail, Nicole Bouteau. Le président du Cesec, Kelly Asin, et les présidents des commissions de la Santé et de l’Economie, Virginie Bruant et Antonio Perez, étaient également présents. Dans un communiqué diffusé vendredi, la présidence a indiqué que la ministre avait recensé les « avancées notoires » des deux dernières années.



Le communiqué liste notamment l’introduction de la présomption de salariat, « en réponse à la problématique liée au détournement du statut des patentés par certaines entreprises non respectueuses de la règlementation du travail » ; mais aussi la modification des conditions de recours au CDD avec l’introduction d’un nouveau motif de recours équivalent à un CDD de pré-embauche ; la possibilité d’utilisation des heures de délégation syndicale sur trois mois consécutifs en vue de bénéficier d’une formation économique, sociale et syndicale ; la possibilité pour les services de santé au travail de recruter des internes de la spécialité médecine du travail ou des collaborateurs médecins engagés à obtenir la spécialité en médecine du travail « pour faire face à la difficulté de recrutement de médecins du travail », précisant sur ce sujet qu’un « travail de fond » était en cours au ministère.