Sylvie Tellier croit en Vaimalama pour Miss Monde

PAPEETE, le 22 décembre 2018. Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France, nous a accordé quelques minutes ce samedi après-midi pendant la grande fête populaire en l'honneur de Miss France 2019. Pour Miss France 2002, il n'y a aucun doute Vaimalama Chaves a toutes ses chances pour Miss Monde ou Miss Univers.



Après chaque élection, la nouvelle Miss France retourne dans sa région d'origine. Le retour ici est-il différent des retours dans les régions métropolitaines ?

La chaleur (rires). D’habitude, on a le froid et parfois la neige. A chaque fois que je ramène une Miss France dans sa région d'origine, il y a toujours un élan populaire car les Français sont quand même assez chauvins et aiment leurs régions. On se réjouit de la Miss France qui rentre. Ici, on sent vraiment qu'il y a un amour des Polynésiens pour Vaimalama qui la remercient d'avoir ramené cette couronne attendue depuis 20 ans. L'accueil à l'aéroport jeudi soir était exceptionnel. Le président polynésien nous a dit qu'il avait rarement vu ça. On ne fait pas de politique mais Miss France réunit les gens, montre de la beauté, de la personnalité et de l’élégance. Vaimalama a su charmer les gens.



Vaimalama concourra à Miss France ou à Miss Univers ?

C'est elle qui choisira. Moi, j'ai ma petite recommandation à lui faire. On a gagné le titre de Miss Univers il y a deux ans alors qu'on n'a pas décroché le titre de Miss Monde depuis 1953. Je pense qu'elle a des qualités proches de Miss Monde. C'est elle qui choisira.

Miss Monde met en avant la personnalité des jeunes femmes, leur engagement humanitaire. Vaimalama a envie de s’engager pour l'éducation. Elle a aussi un message de femme. Elle a perdu beaucoup de poids pour se présenter à Miss Tahiti. Elle permet aux femmes de s'identifier. Elle montre que tout est possible avec de la volonté et de l'envie.