Surprise! Katy Perry révèle être enceinte dans son dernier clip

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 05/03/2020 - Le moment a été judicieusement choisi: la star de la pop Katy Perry, qui est en couple avec l'acteur Orlando Bloom, a annoncé attendre un enfant dans le clip de sa dernière chanson.



"Tellement contente de ne plus avoir à rentrer" le ventre "ou de porter un grand sac partout" pour le cacher, a-t-elle plaisanté dans la nuit de mercredi à jeudi auprès de ses plus de 108 millions d'abonnés sur Twitter.



Peu avant, la chanteuse américaine de 35 ans avait publié un extrait du clip de sa dernière chanson, "Never Worn White", qui avait alimenté les spéculations sur les réseaux sociaux parce qu'elle y caressait, dans les toutes dernières images, son ventre arrondi.



Puis en direct sur Instagram, elle avait appelé ses fans à regarder le clip "jusqu'au bout": "il y a une petite révélation qui est en train de grossir", leur avait-elle dit.



Katy Perry, connue pour ses tubes "I Kissed A Girl", "Roar" ou "Hot N Cold", est fiancée à l'acteur britannique Orlando Bloom, qui incarne l'elfe Legolas dans le "Seigneur des anneaux".



Il s'agira du premier enfant pour elle et du deuxième pour Orlando Bloom, 43 ans, qui a eu un fils avec la mannequin Miranda Kerr.