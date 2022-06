Surfréquentation touristique en Corse: vers des quotas aux îles Lavezzi

Ajaccio, France | AFP | vendredi 03/06/2022 - L'Assemblée de Corse, réunie en session jeudi et vendredi à Ajaccio, a adopté un rapport prévoyant la mise en place "dès l'été 2022" de quotas notamment sur les îles Lavezzi des Bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud) pour gérer la fréquentation touristique.



Ce rapport du président du conseil exécutif concerne "les trois sites emblématiques" de Bavella, de la Restonica, et des îles Lavezzi et vise à "repenser l’accueil sur ces territoires sensibles en abordant la problématique de gestion du milieu naturel sous l’angle de la régulation des flux et de la promotion d’un tourisme durable".



Concernant les Lavezzi, le Conseil scientifique de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio a ainsi "validé, à l’unanimité" des "quotas annuels de fréquentation humaine". Ils ont été fixés à "200.000 visiteurs maximum entre 2022 et 2026", "150.000 personnes maximum débarquant sur la partie terrestre dès 2026" et un "quota journalier" défini "à 2.000 personnes maximum présentes simultanément sur la partie terrestre de l’île, détentrices d’une autorisation ou d’une réservation".



"Les résidents de Corse devront être prioritaires sur les réservations", précise encore le rapport.



Concernant la mise en application de ces mesures, un "plan d’actions pour la saison estivale 2022" a été finalisé prévoyant notamment un accord entre l'office de l'environnement de la Corse et les bateliers pour l'usage d'un ponton.



Les Lavezzi sont un archipel de 23 îles, îlots et récifs granitiques situé à 10 kilomètres au sud-est de Bonifacio, en Corse-du-Sud. L'archipel tire son nom de l'une de ces îles : l'île Lavezzo ou Lavezzu en langue corse.



Une partie de l'île Lavezzo sera fermée afin de créer des "zones de tranquillité en période estivale" qui sont des "zones à enjeux écologiques".



Un marché est en cours d'élaboration pour mettre en place un système de ramassage des déchets sur l'île.



Pour Bavella qui est situé au cœur du parc régional naturel de Corse et accueille les pics et murailles rocheuses des "Aiguilles", un site prisé de randonnée, le rapport prévoit des "mesures d’urgences à déployer pour la saison estivale 2022", notamment la mise en place d'un nouveau parking et la régulation de sa capacité d’accueil journalière.



Concernant la vallée de la Restonica, site de randonnée près de Corte (centre), les actions passent par la mise en place de points d'informations et la gestion des stationnements.



"L’objectif à atteindre est de protéger (..) et transmettre dans les meilleures conditions aux générations futures un patrimoine naturel, paysager et culturel exceptionnel", conclut le rapport.